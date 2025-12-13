Ángela Aguilar rinde emotivo homenaje a la Virgen de Guadalupe en San Diego

La cantante mexicana Ángela Aguilar se sumó a las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre, dedicando palabras de agradecimiento y un tributo musical durante su presentación en San Diego, California.

Con este gesto, la joven estrella del regional mexicano reafirmó su devoción y se consolidó entre la nueva generación de artistas que mantienen vivas las tradiciones guadalupanas.

El momento musical

Durante su concierto, Aguilar sorprendió al interpretar a capella la emblemática canción “Cielito lindo”, en su versión popularizada por Miguel Aceves Mejía. Al entonar el verso: “Yo a las morenas quiero, desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo, de Guadalupe”, la artista conectó profundamente con el público, resaltando la tradición de rendir homenaje a la figura patrona de México en esta fecha significativa.

De acuerdo a los videos publicados en redes sociales, el espectáculo estuvo marcado por un gesto de cercanía con los asistentes cuando un fan le obsequió un chal con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual ella mostró con orgullo y gratitud sobre el escenario.

Previo a su presentación, Aguilar compartió un mensaje personal a través de sus historias de Instagram dirigido a la Virgen: “Feliz día, morenita hermosa. Gracias por acompañarme en los momentos más difíciles, por cuidarme en silencio, y por sostenerme cuando me siento frágil. Me pongo bajo tu manto con fe y gratitud”.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía donde aparece frente a un altar adornado con una imagen guadalupana.

En otras publicaciones, la artista mostró una vela con la imagen de la Virgen, reforzando el hilo de devoción que marcó toda su jornada del 12 de diciembre.

