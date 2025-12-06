Ángela Aguilar afirma que está cumpliendo su promesa de ayudar a migrantes con su gira

La cantante Ángela Aguilar afirmó que está cumpliendo la promesa que hizo al inicio de su gira ‘Libre Corazón 2025’ en Estados Unidos, destinando parte de las ganancias a apoyar a comunidades migrantes afectadas por los desafíos migratorios en ese país.

En una entrevista exclusiva con Los Angeles Times, la intérprete de regional mexicano confirmó: “Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes“.

La artista ofreció la entrevista después de su último concierto en Los Ángeles, el cual se llevó a cabo en el Dolby Theatre, el famoso teatro en Hollywood. En un video publicado en la cuenta de la estrella, se observa el lugar lleno de gente, quienes la aplaudieron al final de su presentación.

Aguilar, quien tiene raíces mexicanas y es nieta de los legendarios artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, había prometido donar parte de los ingresos de su gira por Estados Unidos a causas migratorias.

Aunque no especificó montos ni detalles sobre los mecanismos de ayuda —ya sea en especie o dinero—, en redes sociales circularon rumores que señalaban que donaría un dólar por cada boleto vendido, información que generó reacciones encontradas entre el público.

La declaración de la artista se viralizó rápidamente, generando tanto apoyo como escepticismo. Algunos usuarios expresaron dudas sobre la veracidad de sus acciones, con comentarios como: “Y cómo va a donar si en sus conciertos regalaban los boletos”, “No le creo nada” y “Ajá y eso ocurre solo en su imaginación”.

Estas críticas se vieron potencialmente exacerbadas por las cancelaciones de 12 de las 18 fechas originalmente programadas para la gira, incluyendo conciertos en Nueva Jersey, Pensilvania, Chicago, Carolina del Norte y Denver, aunque las razones oficiales no fueron divulgadas.

Aspiraciones fuera de la música

Durante la misma entrevista, Aguilar también habló sobre sus aspiraciones fuera de la música. Al ser preguntada sobre una posible incursión en la actuación, respondió entusiasta: “Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores… Siento que quizás las interpretaciones de canciones son un poco como actuar, porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero este es un mundo que me encantaría explorar”.

La cantante, quien se considera una persona dramática, ve en esta característica un potencial para proyectos audiovisuales futuros.

La gira “Libre Corazón 2025” concluirá el 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada, marcando el final de una gira que combinó presentaciones musicales con un gesto de apoyo a una causa social, que de acuerdo a sus propias declaraciones, toca de cerca a muchas comunidades latinas en Estados Unidos.

