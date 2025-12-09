Ángela Aguilar destapa su secreto para mantenerse fuerte ante las críticas en redes sociales

En una nueva ronda de declaraciones, la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar reveló cuál es el impacto que las redes sociales han tenido en su vida a nivel profesional y personal, así como la manera en la que logra combatir las críticas en su contra. ¡Te contamos lo que dijo!

En una entrevista concedida a LA Times, la intérprete de “Inevitable” y “Que Agonía” habló sobre la responsabilidad que siente al ser una de las representantes del género mexicano en la escena musical actual, especialmente luego de amasar un grupo de fanáticos con edades variadas.

“Trato de ser consciente de saber cómo hablo, cómo visto, cómo todo, porque sé que hay muchos ojos encima de mí y me gustaría poder ser de alguna forma un buen ejemplo“, detalló ante el medio de comunicación.

Y aunque el cariño de sus seguidores más fieles se hace presente de diversas maneras, las críticas no faltan gracias a su alta exposición en las redes sociales. Al respecto, Ángela Aguilar compartió que estos últimos años ha trabajado para encontrar un balance entre mantenerse presente en las plataformas digitales y no dejar que las opiniones de sus detractores la afecten.

“Estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura de quién soy sin necesitar validarme a través de lo que la gente dice de mí o lo que sale de mí“, añadió la hija de Pepe Aguilar. “Obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante, creo que es una cosa que no puedes puedes poner en duda”.

Al ser cuestionada sobre la manera en la que sobrelleva el escrutinio público, Ángela resaltó el trabajo psicológico y acompañamiento profesional que mantiene desde hace varios meses: “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo. No ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, reiteró la joven.

Para finalizar, la esposa de Christian Nodal lanzó un poderoso mensaje para aquellas personas que alguna vez se han sentido señaladas por su manera de ser: “Yo sé que cualquier mujer que esté escuchando esto son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, lo que puede creer. Ellas valen muchísimo. Todas estamos aquí para apoyarnos o mínimo ese es el movimiento que queremos hacer”, sentenció.

