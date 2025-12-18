Jacqie Rivera quiere devolver la magia a las fiestas con ‘Deseos navideños’

Jacqie Rivera lo sabe y eso la hace muy feliz. De las tres hijas de Jenni Rivera, ella es la más parecida físicamente a su madre. Lo que más salta a la vista es la sonrisa, que es idéntica a la de la fallecida Diva de la Banda.

“Siempre me lo dicen”, dijo. “Hay momentos, dependiendo de la manera que me hacen el maquillaje, que digo, ‘wow, realmente sí me parezco’, pero siempre me lo dicen”.

La charla con Jacqie se realizó unos días después del aniversario de la trágica muerte de Jenni, quien falleció en un accidente aéreo en México hace 13 años. Pero esta vez, en contraste con otros aniversarios luctuosos, la familia Rivera recordó a la cantante de una forma más discreta, o al menos así lo hizo Jacqie.

“Al principio era más como pasarlo con los fanáticos [de mi mamá], pero ya que los años van pasando, cada año es diferente”, dijo. “Este año estaba agradecida con todas las oportunidades que me dejó mi mamá, y la pasé con mis hijos, algo bien calladito, bien bonito, y más que nada agradecida de que esa mujer fue mi madre, y el camino que me abrió, el talento que me dejó”.

Jacqie se refiere a la carrera que comenzó hace algunos años, primero como cantante de música cristiana y ahora como intérprete de música regional mexicana mezclada con sonidos alternativos modernos —adora el rock—, combinación que se puede escuchar en su primer disco de estudio, “En otra vida”, que editó a principios de este año.

Nuevos proyectos

Pero ahora, Jacqie trae otro proyecto bajo el brazo. Editó “Deseos navideños”, un EP de tres canciones con las que busca celebrar una de las fiestas que su mamá más disfrutaba. Uno de los temas es “Navidad a través de tus ojos”, una canción original inspirada en la magia que trae esta celebración a la vida de sus cuatro hijos.

“A mi mamá le encantaba muchísimo […], y ha sido difícil desde que falleció”, dijo. “Cuando vas creciendo y eres adulto, como que te olvidas de la magia de navidad, y quise convertir lo que a veces puede ser estresante en algo bonito, más porque tengo mis hijos; el más pequeño tiene cinco años, y para él la navidad todavía es algo muy mágico”.

Las otras canciones son las clásicas “Noche de paz” y “Last Christmas”. Pero no serán las últimas porque la artista quiere grabar más en el futuro para completar un álbum que conmemore esta temporada.

Luego de las fiestas, Jacqie se concentrará en su próximo disco, pero antes debe cumplir con algunas fechas que ya tenía programadas. El álbum tendrá canciones escritas por ella y hablarán de temas personales.

“Quiero que sea algo más del corazón”, dijo. “Tengo varias canciones en las que fui parte a la hora de escribirlas; lo veo [el disco] como un diario, sacando todo de mi corazón […] Me estoy abriendo emocionalmente”.

Será el momento entonces de hablar del amor, y de cómo ha sanado luego de un sonado divorcio del padre de sus hijos.

“Voy a hablar de lo que he vivido, lo que he aprendido, esperando que la gente se pueda conectar y más bien pueda sanar conmigo”, dijo.

Actualmente Jacqie tiene una nueva pareja y no puede sentirse más afortunada.

“Tengo una pareja y estoy muy, muy feliz”, dijo. “Y estoy enfocada en mis hijos y en esa relación, y también en mi música; hay mucho por venir, y gracias a Dios que tengo esa oportunidad y esa libertad de enfocarme en lo que yo amo”.