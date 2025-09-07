Anitta será invitada especial en conciertos de The Weeknd en México

Anitta será la invitada especial en los conciertos de The Weeknd en México, donde mostrará su talento en una colaboración muy esperada por los fans de ambos artistas.

La cantante brasileña se unirá al ícono del R&B en sus presentaciones, que forman parte de su última gira mundial After Hours Til Dawn.

La inclusión de Anitta en los shows que The Weeknd ofrecerá en Ciudad de México, el 20 y 21 de abril de 2026, refleja una apuesta por la diversidad y ritmo en el espectáculo.

La colaboración entre ambos artistas también ha generado gran expectativa en redes sociales, donde seguidores manifiestaron su entusiasmo por esta fusión que une el pop, R&B y sonidos latinos.

Esta participación especial confirma la internacionalización y expansión de Anitta, quien continúa conquistando escenarios globales y sumando logros en su carrera.

Los conciertos con The Weeknd en México forman parte de su gira After Hours Til Dawn, que comenzó en mayo en Glendale, California.

Esta es la quinta etapa del la gira, que arrancó por primera vez en julio de 2022 en Filadelfia. Con esta nueva fase del tour, el cantante se ha presentado en ciudades como Detroit, Chicago, East Rutherford, Minneapolis, Denver, Las Vegas, entre otras.

Además de México, The Weeknd tiene previsto presentarse en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil.

El cantante también tiene previsto presentarse en países de Europa como Países Bajos, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Reino Unido, Irlanda y España.

