The Weeknd se presenta por sorpresa en los Grammy 2025

The Weeknd regresó a los Grammy para actuar después de haber declarado públicamente que boicotearía la ceremonia de premios hace cuatro años.

Tras una presentación del director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., The Weeknd cantó su canción ‘Cry for You’, dicha pieza forma parte de su próximo disco: ‘Hurry Up Tomorrow’.

The Weeknd hizo una aparición sorpresa en los Premios Grammy. Crédito: Chris Pizzello | AP

The Weenkd y su presentación

El artista se paró sobre varias plataformas cubiertas por innumerables bailarines y luego se le unió su compañero de gira Playboi Carti.

The Weeknd dijo en marzo de 2021 que había terminado con la Academia de la Grabación “Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy”, le dijo a The New York Times en ese momento.

Su nueva producción salió el 31 de enero y, hasta los momentos, está recibiendo excelentes críticas, esto significa que puede ser un candidato para los Grammy 2026, a pesar de que dijo que no enviaría música.

Sin embargo, tal parece que eso quedó en el pasado porque regresó pisando fuerte a la ceremonia.

Este año, los Grammy están dedicados a las personas que fueron y están siendo afectadas por los incendios en California. Miles tuvieron que abandonar sus viviendas y alrededor de 30 muertos.

A pesar de que no aplazaron la ceremonia, la producción de los premios afirmó que recaudarían dinero para las víctimas, una promesa que están cumpliendo y que se ha evidenciado porque el presentador actualiza la cifra del dinero que será destinado para los desplazados.

