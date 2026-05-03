Shakira es aclamada por dos millones de asistentes en una noche legendaria en Copacabana

Shakira demostró que es un icono que trasciende fronteras y generaciones. La colombiana convirtió la playa de Copacabana en Río de Janeiro en un escenario gigante donde más de dos millones de personas se congregaron para corear sus canciones y bailar al ritmo de su música.

La cifra fue confirmada por la alcaldía de Río de Janeiro y marca un récord para una artista latina, ya que superó la cifra de estrellas como Madonna, quien reunió a 1,5 millones de personas en el 2024. También se acercó al número que alcanzó Lady Gaga que fue de 2,1 millones.

Sin embargo, medios como Globo afirman que más de 3 millones llegaron para ver a Shakira.

Después de este concierto, la intérprete de “La Tortura”, se posiciona como un fenomeno cultural en Brasil, uno de los públicos latinos más difíciles de conquistar.

¿Cómo fue el espectáculo de Shakira?

Al inicio, debido a problemas personales que no especificaron, la barranquillera salió al escenario con una hora de retraso. A pesar de esto, el medio Globo TV informó, a través de su señal en vivo, que las expectativas del público no bajaron en ningún momento y en su llegada, Shakira sorprendió con una puesta en escena llena de narrativa y tecnología.

“No puedo creer que estoy aquí con ustedes, y pensar que llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando en cantar para ustedes, y ahora mira esto, ¡mira esto!”. Shakira

Para su primer acto, decidió usar una sudadera inspirada en los colores de Brasil y comenzó con “La fuerte”, canción de su más reciente álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Después siguió con “Girl Like Me” y un mix de “Estoy aquí”. Una de las cosas que más llamó la atención es que Shakira habló en portugués y se dirigió al público con cercanía.

El espectáculo fue una travesía musical por tres décadas de carrera, integrando pop, rock, reguetón y ritmos latinos. Sonaron clásicos como “Inevitable”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Ojos así”, junto a éxitos recientes como “TQG” y “Te felicito”, en línea con su gira “Las mujeres Ya No Lloran”

En “Hips Don’t Lie”, la artista incorporó elementos de mapalé colombiano, reforzando su identidad cultural dentro de un escenario global.

Shakira congregó a 2 millones de persona en Copacabana, Río de Janeiro.

Crédito: (AP Photo/Bruna Prado)

Artistas invitados

Uno de los puntos más altos del concierto fue la participación de artistas invitados de lujo que reforzaron la conexión latinoamericana. Anitta apareció para interpretar “Choka Choka”. Caetano Veloso y Maria Bethânia, referentes de la música brasileña, interpretaron junto a ella “O leãozinho” y “O que é, o que é?”. Ivete Sangalo se sumó con “País tropical”, consolidando el vínculo con Brasil.

A lo largo de la noche, varios instantes marcaron picos de emoción: “La bicicleta”, “Chantaje” y “La tortura” llevaron ritmos colombianos al escenario; el bloque acústico de “Antología” se convirtió en uno de los momentos más íntimos; “Waka Waka (This Time for Africa)” desató una explosión colectiva con miles de personas saltando al unísono; y el cierre con “She Wolf” y la BZRP Music Sessions #53 reafirmó su vigencia global.

El espectáculo también estuvo marcado por simbolismo como los “10 mandamientos de una loca” y referencias a las madres solteras en Brasil.

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