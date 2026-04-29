Shakira reflexiona sobre el amor y la reinvención: “La vida no le da tregua a las mujeres”

Shakira volvió a demostrar que su música no es solo una carrera para ella, sino un proceso de transformación profunda en su vida.

En una emotiva carta compartida recientemente con sus seguidores a través del sitio web español ABC, la barranquillera abrió su corazón para reflexionar sobre el torbellino de cambios que ha enfrentado tras su mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué.

En sus líneas, la cantante describe un proceso de metamorfosis doloroso pero necesario. “Desperté siendo una mujer diferente”, confiesa, aludiendo a ese instante en el que el dolor del desamor dejó de ser un lastre para convertirse en el motor de su reinvención.

Shakira detalló cómo la vida no se detuvo ante una de las crisis personales más grandes que ha vivido: “Tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela y mantener mi carrera. La vida no da tregua cuando te ves sola con todo sobre los hombros”.

La reflexión de la intérprete de “Puntería” trasciende lo personal para conectar con una realidad social.

Previo a su concierto en Copacabana, este fin de semana, Shakira señaló que en Brasil más de 40 millones de hogares son encabezados por mujeres e indicó que se reconoció en esa estadística.

Para Shakira, la mujer actual ya no responde a estereotipos de sumisión, sino que lidera, decide y sostiene familias enteras.

Según sus palabras, este concierto busca ser un espejo para todas aquellas mujeres que han tenido que reconstruirse desde las cenizas.

Con esta declaración, Shakira cierra un ciclo de duelo para abrazar una nueva etapa donde la búsqueda del “otro” ha sido reemplazada por la búsqueda de sí misma.

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