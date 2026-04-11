Shakira y las estrictas reglas sobre el uso de pantallas de sus hijos  

En un mundo dominado por la gratificación instantánea de las redes sociales, Shakira decidió marcar una línea clara en la educación de sus hijos, Milan y Sasha.

Durante una reveladora entrevosta con la periodista Henar Álvarez para RTVE Play, la barranquillera compartió la firme filosofía que rige su hogar: mantener a sus hijos alejados de la dependencia digital y del ruido mediático.

La cantante fue tajante al explicar que sus hijos no poseen teléfonos celulares propios. Según detalló, el acceso a la tecnología es un privilegio sumamente regulado.

“Tienen un iPad, pero muy controlado; se los doy un sábado en la mañana, solo por una hora”, afirmó la artista, subrayando la importancia de que los niños encuentren felicidad en las cosas simples y no en la validación de un “like”.

Sin YouTube y lejos de los buscadores

Una de las medidas más drásticas que tomó la intérprete de “Puntería” es la prohibición directa de plataformas como YouTube.

Para Shakira, el contenido sin filtro y el algoritmo de las redes sociales representan un riesgo para el desarrollo emocional de los menores.

Además, existe una regla de oro en su casa: no buscar sus nombres, ni el de ella ni el de su padre, Gerard Piqué, en internet. “¿Para qué?”, cuestionó la cantante, asegurando que sus hijos tienen la madurez suficiente para entender que la realidad no se encuentra en las pantallas.

“Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice. Que la verdad no está en las redes sociales”, sentenció.

Con esta postura, Shakira busca fomentar en sus hijos el pensamiento crítico y la tolerancia a la frustración, valores que considera esenciales en una sociedad que a menudo prioriza la apariencia sobre la esencia. Para la estrella global, proteger su privacidad y desconectarlos de la red es la clave para que crezcan con una base emocional sólida.

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