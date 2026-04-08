Shakira reflexionó sobre lo que la ayudó tras su separación de Piqué: “Encontré en mi música mi propia fuerza”

Cuatro años después de su mediática ruptura con Gerard Piqué, Shakira se sinceró como nunca sobre el proceso de reconstrucción personal que vivió tras la separación.

En una entrevista concedida al programa “Al cielo con ella” de TVE, la artista colombiana reflexionó sobre el dolor, la superación y los pilares que la ayudaron a levantarse tras su separación de Piqué en 2022.

La barranquillera, que se prepara para su histórica residencia de once conciertos en Madrid, no ocultó la vulnerabilidad del que aseguró fue uno de sus momentos más oscuros.

“Mucha gente sabe que me rompí; me rompí en mil pedazos”, confesó ante la presentadora Henar Álvarez. Sin embargo, aseguró que ese “viaje a las profundidades” de sí misma fue necesario para reencontrarse con su propia fortaleza.

Para Shakira, el arte no solo fue una vía de escape, sino la herramienta clave para su sanación. La cantante destacó que a través de sus composiciones logró transformar la rabia y el duelo en un poder renovado, al que define como “la fuerza de la loba”.

“En ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré a través de mi música mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder”, aseguró.

Según explicó, pasó de preguntarse por qué le ocurrían las cosas a tomar la decisión activa de levantarse y reconstruirse. “No solo caerse y preguntarse por qué me pasa esto. Ya me hice esas preguntas, es hora de levantarme”, dijo.

Además de su carrera, sus hijos Milan y Sasha han sido el motor fundamental de este cambio. La mudanza a Miami supuso un punto de inflexión que le permitió reactivar su carrera profesional y centrarse en la educación de los pequeños.

En este sentido, la artista reveló una visión tajante sobre la crianza: protege al máximo a sus hijos del impacto de las redes sociales, prohibiéndoles el uso de teléfonos y limitando estrictamente su acceso a Internet y YouTube.

Hoy, con la perspectiva del tiempo, Shakira afirma haber llegado a una etapa de aceptación donde incluso puede reírse de lo ocurrido, demostrando que la tormenta finalmente ha quedado atrás.

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