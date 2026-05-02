Shakira en Copacabana: ¿Qué se sabe del histórico show?

La playa de Copacabana se prepara para ser el epicentro de un evento sin precedentes en la carrera de Shakira. En el marco del ciclo “Todo Mundo no Rio”, la barranquillera ofrecerá este sábado un espectáculo gratuito que busca superar los récords de asistencia establecidos previamente por figuras como Madonna y Lady Gaga.

La expectativa alcanzó su punto máximo durante la madrugada de este viernes, cuando miles de fanáticos que ya acampaban en la Avenida Atlántica fueron testigos de un ensayo exhaustivo que se prolongó hasta la 1:20 am.

Shakira, visiblemente emocionada por la multitud que la vitoreaba desde las afueras de su hotel, afinó cada detalle de una puesta en escena que promete ser histórica.

Invitados y un repertorio nostálgico

Una de las grandes sorpresas de los ensayos fue la aparición de la legendaria cantante y poeta brasileña Maria Bethânia, confirmando una colaboración que une el pop con la esencia de la Música Popular Brasileña. Se anticipa que otros artistas locales se sumen a la tarima para celebrar este vínculo cultural.

En cuanto al listado de canciones, los “setlists” filtrados por los asistentes a los ensayos sugieren un viaje a las raíces de la artista. Temas que habían estado ausentes en sus giras recientes, como “Loca” y “I Can’t Remember to Forget You”, resonaron con fuerza, sugiriendo que Shakira ha diseñado un show exclusivo para el público brasileño.

Operativo masivo

Para garantizar la seguridad de los más de dos millones de asistentes previstos, la ciudad de Río de Janeiro desplegó un operativo especial que incluye la extensión de horarios en el metro y un refuerzo policial masivo en el Posto 2.

Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido en vivo por TV Globo y sus plataformas digitales a partir de las 9:45 pm (hora local).

Este concierto marca un hito en su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, consolidando a la colombiana como la fuerza dominante de la música latina en el mundo.

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