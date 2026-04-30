Shakira rumbo a Brasil: esto lleva en su maleta para su gran concierto

A solo unos días de anotarse un nuevo logro profesional, la cantante Shakira se dio a la tarea de compartir con sus fans un poco de su preparación rumbo al concierto gratuito que ofrecerá en Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo.

En un video difundido desde sus redes sociales, la intérprete de “Monotonía” se dejó ver desde la comodidad de su hogar alistando los últimos detalles de su equipaje antes de emprender su viaje al país sudamericano.

Las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo presentan a una Shakira muy sonriente mientras selecciona cuidadosamente las prendas que formarán parte de su presentación histórica en el evento “Todo Mundo no Rio”, donde se espera una afluencia de más de 2 millones de personas.

Dentro de la lista de artículos destacan: una camiseta deportiva de la selección de fútbol de Brasil, así como la bandera brasileña, sandalias, accesorios playeros y hasta un bikini en los colores característicos de dicho país.

Uno de los elementos que llamó la atención dentro del video y que desató las sospechas de una posible participación especial de Anitta en su show fue la gorra que portaba con la leyenda “Choka choka”, título del tema que lanzó en colaboración con la cantante brasileña.

Shakira en Copacabana: un concierto que apunta a romper récords

La esperada presentación de Shakira forma parte del proyecto “Todo Mundo no Rio”, una iniciativa que busca atraer turismo internacional y convertir la ciudad en un gran escenario cultural. Por esta razón, se trata de un evento masivo al aire libre, con entrada gratuita.

Algunas proyecciones afirman que el show podría superar los 2 millones de asistentes, sumándose a artistas como Rod Stewart (1994) y Madonna (2024), quienes registraron un público de 3.5 y 1.6 millones de asistentes, respectivamente.

Tomando como ejemplo su show gratuito en la Ciudad de México el pasado 1 de marzo, se espera que este concierto pondrá a bailar y cantar al público con sus más grandes éxitos y traiga consigo el show visual de gran escala de su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”, que incluye: pantallas gigantes, luces, coreografías y una producción internacional.

El accidente que marcó “Todo Mundo no Rio”

No todo han sido noticias positivas de cara a la presentación de Shakira en el evento “Todo Mundo no Rio”. A días de concretarse el esperado concierto, se confirmó la muerte de Gabriel de Jesús Firmino, un miembro del staff local que fue víctima d un accidente mientras realizaba el montaje del escenario para el espectáculo.

De acuerdo con información de las autoridades, el incidente ocurrió el domingo 26 de abril, cuando el operario contratado por la productora local Bonus Track, realizaba labores de preparación del escenario.

“Nuestra atención está centrada en la familia de Gabriel de Jesús Firmino. Entendemos el momento de dolor e incertidumbre que están atravesando y estamos en contacto directo para garantizar que reciban todo el apoyo y acompañamiento necesario”, indicó la productora Bonus Track.

Por su parte, la cantante Shakira se pronunció sobre la tragedia con un conmovedor mensaje: “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos“, lamentó.

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