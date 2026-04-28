“Mi corazón está con su familia”: Shakira lamenta la muerte de trabajador de su concierto en Copacabana

La cantante colombiana Shakira expresó su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de un operario que trabajaba en el montaje del escenario en la playa de Copacabana, donde la artista se presentará este fin de semana.

El incidente ocurrió el domingo 26 de abril, en medio de los preparativos para el espectáculo gratuito que la artista ofrecerá el sábado 2 de mayo.

La víctima fue identificada como Gabriel de Jesús Firmino, un joven técnico de 28 años. Según informes preliminares de las autoridades y testigos en el lugar, el accidente se produjo cuando una estructura de soporte colapsó, impactando al trabajador y causándole graves heridas por aplastamiento en sus extremidades inferiores.

A pesar de recibir primeros auxilios inmediatos y ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, el joven no resistió la gravedad de las lesiones.

A través de un comunicado, la intérprete de “Puntería” manifestó su dolor por la pérdida: “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino. Mi corazón está con sus seres queridos”, expresó la artista.

La empresa productora Bonus Track, responsable de la organización local del evento “Todo Mundo no Rio”, confirmó que la Policía Civil de Río de Janeiro ya inició una investigación técnica para esclarecer las causas del siniestro y verificar si se cumplían los protocolos de seguridad.

Pese a la tragedia, los organizadores informaron que el cronograma del concierto continúa en marcha bajo medidas de seguridad reforzadas.

Se espera que el evento en Copacabana reúna a cerca de dos millones de personas, siguiendo el modelo de presentaciones masivas previas como las de Madonna y Lady Gaga.

Seguir leyendo:

· Shakira y las estrictas reglas sobre el uso de pantallas de sus hijos

· Shakira reflexionó sobre lo que la ayudó tras su separación de Piqué: “Encontré en mi música mi propia fuerza”

· “Choka, Choka”: Shakira y Anitta juntas en una canción