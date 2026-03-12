3 maneras seguras de retirar más de $10,000 del banco

Retirar más de $10,000 del banco no es algo que se haga por casualidad. Generalmente, ese dinero se necesita para algo importante: comprar un auto, dar el enganche de una casa, pagar un negocio o cubrir una inversión grande. En esos casos, muchas personas piensan que la solución más simple es retirar todo en efectivo. Sin embargo, hoy existen formas más seguras y prácticas de mover ese dinero.

Sacar grandes cantidades de dinero en efectivo puede generar varios inconvenientes. En algunos casos, el banco puede pedir identificación adicional o hacer preguntas sobre la transacción. También puede ocurrir que la sucursal no tenga todo el efectivo disponible en ese momento.

A esto se suma un tema legal: cuando una persona retira más de $10,000 dólares en efectivo, el banco debe presentar un Reporte de Transacción de Moneda ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.

Este reporte incluye información básica como el nombre del cliente, los datos de la cuenta y el monto retirado. Es un procedimiento normal que se utiliza para detectar fraude o lavado de dinero.

Y fuera de los asuntos que involucran el uso correcto de los servicios financieros en los Estados Unidos, transportar grandes cantidades de efectivo siempre implica un riesgo de robo o pérdida. Por eso, te explicamos tres opciones que suelen ser más recomendables que cargar miles de dólares en efectivo.

1. Transferencia ACH: la opción más sencilla

Una de las formas más comunes de mover grandes cantidades de dinero es mediante una transferencia ACH. Este sistema funciona dentro de la red bancaria de Estados Unidos y se utiliza para depósitos directos, pagos de servicios y transferencias entre cuentas.

Su principal ventaja es que normalmente es gratuita y segura. En la mayoría de los casos, el dinero se transfiere en uno o dos días hábiles.

Si necesitas mover más de $10,000 dólares entre cuentas bancarias, esta suele ser la opción más práctica para la mayoría de las personas.

2. Transferencia bancaria (wire transfer): cuando la rapidez es clave

Si necesitas que el dinero llegue rápidamente, una transferencia bancaria directa, conocida como wire transfer, puede ser la mejor alternativa. Este método envía los fondos directamente de un banco a otro a través de redes financieras seguras. Muchas veces el dinero llega el mismo día o al siguiente día hábil.

Las transferencias bancarias se utilizan con frecuencia para operaciones grandes, como pagos de viviendas o compras importantes.

La desventaja es que suelen tener un costo. Las transferencias nacionales pueden costar alrededor de $35 dólares, mientras que las internacionales suelen ser más caras.

3. Cheque de caja: una opción segura para pagos en persona

Otra alternativa confiable es el cheque de caja, especialmente si necesitas entregar el pago directamente a otra persona. En este caso, el banco retira el dinero de tu cuenta y emite un cheque garantizado por la institución financiera. Luego puedes entregarlo al destinatario, quien puede depositarlo como cualquier otro cheque.

Los cheques de caja son comunes en compras grandes, como autos o propiedades.

El banco normalmente cobra una pequeña tarifa por emitirlos, generalmente entre $10 y $15 dólares. A cambio, evitas transportar una gran cantidad de efectivo y mantienes la seguridad de la transacción.

Mover más de $10,000 dólares desde tu cuenta bancaria no tiene que ser complicado. Hoy existen herramientas financieras que permiten transferir ese dinero de forma más segura que llevarlo en efectivo, lo que puede ayudarte a evitar riesgos innecesarios en transacciones importantes.

