Cuidado con la estructuración para depositar o retirar $15,000 dólares o más de un banco

Al tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, tienes el derecho de tener cualquier cantidad de dinero en ella y puedes administrarla de la manera que mejor consideres. Puedes retirar y/o depositar los dólares que desees y ganes con el esfuerzo de tu trabajo. Solo hay un pequeño detalle que debes saber: si ejecutas una estructuración en tu cuenta bancaria que supere los $10,000 dólares, podrías ser investigado por el gobierno federal. Para explicar qué es la estructuración, tomaremos como ejemplo la cantidad de $15,000 dólares.

En Estados Unidos, existe una ley federal vigente de 1970 llamada Ley de Informes sobre Transacciones Monetarias y Extranjeras, más conocida como Ley de Secreto Bancario (BSA). Esta legislación exige que todas las instituciones financieras informen sobre las transacciones que superen los $10,000 dólares. Esto incluye tanto los depósitos como los retiros.

Los bancos tienen un formulario que se completa de manera automática llamado Informe de Transacciones de Divisas. Cada que un cliente realiza un depósito grande que supere los $10,000 dólares, se registra esta información y se envía a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que es una división del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los datos que se comparten, se encuentra:

El nombre y la dirección del cliente

El número de cuenta

El número de Seguro Social

Ojo: este formulario no lo llena el cliente, es más, no se quiere de ningún documento extra. Aunque no es una generalidad, hay ocasiones en las que sea posible que el cajero que te atienda te realice algunas preguntas sobre el depósito o retiro de tu cuenta corriente o de ahorros cuando se trata de más de esta cantidad, como pueden ser los $15,000 dólares mencionados.

En la mayoría de los casos, se envía el formulario y hasta ahí queda el asunto.

¿Qué es la estructuración de un depósito o un retiro bancario?

Los formularios que por ley deben enviar los bancos cuando un cliente deposita o retira más de $10,000 dólares son un medio que el gobierno de los Estados Unidos para detectar actividades delictivas, como lavado de dinero, tráfico de sustancias, venta de productos ilegales, armamento, entre otros.

Debido a esto, el gobierno también prevé cuando alguien realiza depósitos o retiros más pequeños para evadir la regla de los $10,000 dólares hasta juntar o superar esa cantidad. A este tipo de retiros o depósitos evasivos se les conoce como estructuración.

Por ejemplo, supongamos que quieres depositar o retirar $15,000 dólares y deseas evitar la regla de los $10,000. Una estructuración posible podría ser depositar o retirar $8,000 en una transacción y $7,000 dólares en otra. Ambas están por debajo del límite de la Ley de Secreto Bancario y podrías pensar que libraste el formulario del banco. No es así.

Como dijimos, el gobierno prevé esta situación y esto podría incrementar las sospechas sobre las razones por las cuales hiciste estos depósitos o retiros escalonados. Si el banco y las autoridades consideran que esta estructuración es una actividad sospechosa, puede dar lugar a una investigación más extensa sobre ti, al grado de que podrías tener cargos penales, si se te descubre una actividad ilícita.

Pero no te asustes. Si tus actividades son lícitas y no tienes nada que ocultar, la realidad es que puedes depositar o retirar $15,000 dólares o más sin problemas. Es tu dinero. Si el banco o las autoridades requirieran mayor información sobre estas transacciones, no hay nada que temer.

