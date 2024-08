Avon en bancarrota: demandas por producto que genera cáncer afectan la compañía

La reconocida marca de belleza Avon Products se declaró en quiebra este lunes con base en el Capítulo 11 de Bancarrotas de los Estados Unidos. La razón: resolver una serie de demandas relacionadas con productos de talco que presuntamente causan cáncer.

The Wall Street Journal informó que Avon Products todavía tiene deudas y obligaciones por las demandas en su contra, debido a un talco que, alegan, provoca cáncer. La información señala que la empresa de artículos de belleza ha gastado más de $225 millones de dólares en defenderse y realizar pagos de conciliación. La deuda de Avon también incluye más de $1,000 millones de dólares adeudados a prestamistas y tenedores de bonos.

“La acción de hoy y la venta propuesta de las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos maximizarán el valor de nuestros activos y nos permitirán abordar nuestras obligaciones de manera ordenada”, aseguró John Dubel, presidente de Avon Products, en un comunicado.

Cabe señalar que Avon dejó de vender sus productos en los EE.UU. desde que vendió su negocio en América del Norte en 2016, pero sigue operando como el holding de las entidades operativas de la marca Avon fuera de los EE.UU.

Natura & Co., una empresa con sede en Brasil, adquirió Avon en 2020 y firmó un acuerdo para comprar las participaciones de capital en las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos por $125 millones de dólares en una oferta de crédito que está sujeta a un proceso de subasta supervisado por un tribunal. Las operaciones de Avon fuera de los EE.UU. están excluidas de los procedimientos legales y continuarán operando normalmente mientras se desarrolla el proceso.

Natura también comprometió hasta $43 millones de dólares en financiamiento que, sujeto a la aprobación judicial, proporcionaría liquidez a Avon Products para cubrir sus obligaciones durante el proceso de venta.

The Avon Company, que es la marca Avon en los EE.UU. y es operada por LG Household & Health Care Ltd., no está afiliada a otras entidades de Avon y no es parte de los procedimientos de quiebra del Capítulo 11.

En julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró había polvos de talco que eran potencialmente cancerígenos. Esto provocó que muchas mujeres denunciarán a la empresa Johnson & Johnson por la presencia de estos compuestos que se consideran fueron clave para el aumento de cáncer de ovario.

Las cerca de 200 demandas en contra de Avon señalan que esos talcos fueron usados para elaborar polvos faciales y sombras de ojos. No se ha precisado cuáles son los productos específicos del catálogo de esta empresa contaminados.

