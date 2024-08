Cómo chequear si alguien más usa tu número de Seguridad Social

En Estados Unidos, el número de Seguro Social (SSN) es uno de los datos personales más importantes. En gran variedad de trámites, tanto de gobierno como en diferentes comercios, suele requerirse este dato para concretarse. Si el SSN está en manos de otra persona que no fuera el titular, podrías ser víctima de robo de identidad. Aquí tenemos las claves para saber si alguien más está utilizándolo.

El número de Seguro Social es el conjunto de nueve dígitos que sirven para identificar a un trabajador residente o ciudadano estadounidense. Este número también certifica que la persona podrá recibir alguno de los beneficios de jubilación o discapacidad que brinda la Administración del Seguro Social (SSA), si así calificase.

Con este número, se pueden realizar diferentes trámites gubernamentales. También sirve para concretar otro tipo de servicios, como la apertura de una cuenta bancaria o de crédito. Esta es la principal razón por la que podrías perder mucho dinero o incluso estar en problemas legales, si alguien más lo utilizara con estos fines.

Por eso es importante que estés prevenido de que alguien más ocupe tu SSN. ¿Cómo saberlo? Aquí algunas recomendaciones que te ayudarán a detectar cualquier actividad extraña.

1. Revisa periódicamente tus informes de crédito

Como lo mencionamos, una de las principales razones por las que los delincuentes quieren el número del Seguro Social es para abrir cuentas bancarias y de crédito. Entonces, es esencial que revises periódicamente tus informes de crédito. Puedes obtener un informe de crédito gratuito una vez al año de cada una de las tres principales agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) a través de AnnualCreditReport.com.

En este documento podrás percatarte de préstamos y cuentas de crédito que no hayas abierto y que estén registradas. Eso significaría que alguien más tiene tus datos personales, incluido tu SSN.

2. Ten control de tus cuentas bancarias

Al abrir un préstamo o una línea de crédito, el delincuente hace fraude a los bancos; sin embargo, con tu número de Seguro Social, y otros datos, podría acceder a tu cuenta bancaria y robarte tus fondos propios. De la misma forma, si ves actividad sospechosa, comunícate con tu banco y busca una solución, como el cierre de cuenta y retiro de dinero.

3. Puede haber efectos ante el IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) requiere de tu número de Seguro Social para presentar tu declaración de impuestos y para recibir un reembolso. Si la agencia tributaria te envía una carta por una presunta declaración que no has hecho o que debes dinero por ingresos que no reconoces, es una señal de que alguien más podría estar usando tu SSN.

4. También pueden usar tu seguro médico

El seguro médico del gobierno requiere del SSN. Hay delincuentes que podrían usar tu información personal para recibir servicios médicos. Debes revisar con mucha atención tus facturas médicas para detectar este tipo de fraude.

5. ¿Qué hacer si descubres que alguien usa tu SSN?

Si identificas que es posible que alguien podría utilizar tu SSN, debes comunicarte de inmediato con la SSA.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) también puede ayudarte a través del teléfono 1-877-438-4338 (gratuito) o de su página web oficial para recibir asesoría sobre las acciones pertinentes a seguir para evitar que el fraude o robo prosiga.

