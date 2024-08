La nueva propuesta de Trump sobre los impuestos al Seguro Social y su impacto

Con la carrera hacia la Casa Blanca en plena ebullición, los candidatos presidenciales comienzan a presentar algunas de sus propuestas más importantes y emblemáticas para convencer al electorado. El Seguro Social siempre es un tema de alta relevancia. Unas palabras en contra u otras a favor pueden terminar o despuntar a un candidato. Donald Trump lo sabe y no ha perdido la oportunidad para generar simpatía entre los estadounidenses con un plan que pretendería recortar los impuestos al Seguro Social para millones de beneficiarios en el país. En La Opinión, te detallamos sobre su posible impacto, para bien o para mal.

Durante una entrevista en la mañana del miércoles en Fox & Friends, el exmandatario y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de cambiar los impuestos del Seguro Social para millones de personas. Su principal objetivo sería que los 67 millones de estadounidenses jubilados y discapacitados, que deben pagar impuestos sobre sus beneficios del Seguro Social, puedan evitar esta carga fiscal.

“Las personas mayores no deberían pagar impuestos sobre la Seguridad Social y no lo harán”, reforzó Trump en un mitin de campaña el miércoles en Harrisburg, Pensilvania.

Actualmente, las personas que ganan más de $25,000 dólares están sujetas a impuestos sobre el Seguro Social. Bajo las normas vigentes, los beneficios del Seguro Social son generalmente gravables hasta un 50% para quienes ganan entre $25,000 y $34,000 dólares. Para aquellos con ingresos superiores a $34,000 dólares, los beneficios pueden ser gravados hasta en un 85%, dependiendo del estado civil y otros factores. Trump propone una reestructuración radical de estas reglas.

Trump destacó en la entrevista que su objetivo es modificar las regulaciones gubernamentales que afectan a los adultos mayores. Estos suelen enfrentar dificultades para llegar a fin de mes con ingresos fijos. Según Trump, de ganar las elecciones, trabajará para encontrar una solución a la cuestión de la tributación del Seguro Social para los ancianos y promete acelerar este proceso para ayudar a quienes lo necesitan.

Además, Trump ha propuesto eliminar los impuestos sobre las propinas y ha señalado que la población inmigrante está presionando el programa de beneficios de retiro. Según el candidato republicano, el aumento en el número de inmigrantes podría poner en peligro el futuro del Seguro Social y Medicare. No todos los inmigrantes pueden recibir el Seguro Social, solo aquellos que cumplan con las normas establecidas podrían obtenerlo, como el hecho de pagar impuestos al Seguro Social con una estadía regulada dentro del país y logren los suficientes créditos laborales.

Como propuesta de campaña, la idea de Trump suena maravillosa para los oídos del electorado, especialmente para aquellos que aún no saben por quién votar o incluso aquellos demócratas que no están convencidos por su partido. En política, no todo es blanco y negro, por lo que también tiene sus consecuencias no tan deseables para los Estados Unidos.

El impacto de la propuesta de Trump en los beneficios del Seguro Social a largo plazo podría ser significativo. Algunos analistas han emitido advertencias sobre las posibles consecuencias de eliminar los impuestos del Seguro Social. El programa ya enfrenta una crisis de insolvencia y podría quedar en quiebra a mediados de la década de 2030, según las proyecciones actuales. La propuesta de Trump podría acelerar la quiebra de los beneficios en dos años, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable y la Fundación para Impuestos.

Los impuestos sobre la nómina, los impuestos FICA que se deducen de los salarios de los trabajadores, financian la mayor parte de la Seguridad Social. Pero aproximadamente el 4% de su financiamiento proviene de los impuestos sobre la renta que los beneficiarios pagan por sus beneficios, lo que genera unos $50 mil millones de dólares en ingresos anuales al programa, según el último informe anual de la junta de fideicomisarios de la Seguridad Social.

“Una reducción en el impuesto federal sobre el Seguro Social pondría más dinero en los bolsillos de los ancianos, pero requeriría reformas considerables al programa”, comentó el experto financiero Kevin Thompson, fundador y CEO de 9i Capital Group, a Newsweek.

Thompson también expresó preocupación sobre la eficacia a largo plazo del plan propuesto, sugiriendo que podría involucrar pruebas de medios severas o una reducción en los beneficios. Subrayó la necesidad de evidencia concreta para respaldar las afirmaciones.

Por otro lado, Alex Beene, instructor de alfabetización financiera en la Universidad de Tennessee en Martin, señaló que eliminar los impuestos sobre los ingresos del Seguro Social podría beneficiar a los ancianos a corto plazo. Sin embargo, advirtió sobre los efectos negativos en el presupuesto futuro. Además de los problemas de escasez, es crucial considerar que el Seguro Social ya enfrenta un déficit presupuestario, lo que complicará aún más la financiación del programa.

La propuesta de Donald Trump para recortar los impuestos al Seguro Social es un tema de gran relevancia y podría tener efectos positivos y negativos. Mientras algunos beneficiarios podrían ver un alivio financiero inmediato, la propuesta también plantea riesgos para la estabilidad a largo plazo del programa. Es crucial seguir de cerca el desarrollo de esta propuesta para determinar con mayor certeza cómo afectaría tanto a los actuales como a los futuros beneficiarios del Seguro Social.

