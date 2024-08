Pagos reducidos del Seguro Social en agosto: qué jubilados son afectados

En agosto, algunos jubilados recibirán pagos reducidos del Seguro Social. Esto puede afectar significativamente su presupuesto mensual, porque muchos esperarán recibir más dinero, cuando no será así. Conocer las razones detrás de estos ajustes puede ayudarte a planificar mejor tus finanzas. A continuación, te explicamos las principales causas por las que podrías ver una disminución en tu cheque del Seguro Social este mes.

Razón 1: deudas federales

Primero, es importante saber que tus beneficios del Seguro Social pueden ser reducidos si tienes deudas tributarias federales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad para embargar hasta un 15% de tus beneficios del Seguro Social para saldar deudas tributarias pendientes. Si prefieres, puedes solicitar que se retenga una parte de tu pago mensual para cubrir cualquier deuda tributaria que puedas tener.

Razón 2: recuperación de pagos excesivos

Otra causa común de reducción en los pagos son las compensaciones por pagos en exceso. Si has recibido pagos de más por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) u otra agencia federal, estos pagos extra pueden ser recuperados mediante un ajuste administrativo. Esto es especialmente frecuente con los sobrepagos de SSI. La SSA también puede deducir estos sobrepagos de tus beneficios futuros o incluso de tus declaraciones de impuestos.

Razón 3: tienes deudas con otros acreedores

Además, tus beneficios del Seguro Social pueden ser retenidos por tus acreedores. En ciertas situaciones, los pagos pueden ser embargados para saldar deudas como préstamos estudiantiles federales, pensiones alimenticias no pagadas o restituciones ordenadas por el tribunal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los préstamos estudiantiles privados no pueden embargar tus beneficios, y los beneficios de SSI no son susceptibles a embargo.

Razón 4: pago de primas de la Parte B de Medicare

Los pagos del Seguro Social también pueden verse reducidos por las primas de la Parte B de Medicare. Si estás inscrito en Medicare Parte B, las primas se deducen automáticamente de tu beneficio del Seguro Social. Si las primas de Medicare Parte B son más altas que el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social, tu pago mensual podría ser menor. Este fenómeno es más probable en años cuando el COLA es bajo o nulo, como ocurrió en 2009, 2010 y 2015.

Razón 5: escasez de fondos del Seguro Social

Aunque esto aún no sucede, la falta de acción para preservar el Seguro Social puede llevar a una reducción en los beneficios en el futuro. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los fondos combinados del Seguro Social se agotarán para 2033. Si no se toman medidas, los beneficios podrían reducirse en un 25% a partir de 2034. Aunque existen opciones para proteger los beneficios, es posible que algunas resulten en pagos reducidos.

También te puede interesar: