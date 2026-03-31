Precio del dólar en México hoy, 31 de marzo 2026: así abre el tipo de cambio al cierre de mes

El tipo de cambio en México arrancó la jornada de este martes con movimientos que son el reflejo de la tensión global, de las incertidumbres en los mercados y de los altos precios en los combustibles.

Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.09 pesos mexicanos por unidad. Este nivel se mantiene tras varios días de presión sobre el peso mexicano, que viene de registrar una racha reciente de depreciaciones frente a la moneda estadounidense.

En la jornada previa, el lunes 30 de marzo, el tipo de cambio cerró en $18.1253 pesos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Sin embargo, en operaciones al cierre del día, la divisa llegó a niveles cercanos a los $18.15 pesos, confirmando la volatilidad del mercado.

Para este martes, el tipo de cambio FIX, referencia oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación, se ubica en $18.1033 pesos por dólar. Además, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en $18.0667 pesos por unidad.

Precio del dólar en bancos hoy

Las cotizaciones en instituciones financieras presentan variaciones importantes. Este martes 31 de marzo, así se compra y vende el dólar en México:

Afirme: compra en $17.00 pesos y venta en $18.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.65 pesos y venta en $18.74 pesos.

BBVA : compra en $17.28 pesos y venta en $18.41 pesos .

: compra en $17.28 pesos y . Banorte: compra en $16.85 pesos y venta en $18.50 pesos.

Banamex: compra en $17.55 pesos y venta en $18.55 pesos.

y venta en $18.55 pesos. Scotiabank: compra en $16.10 pesos y venta en $19.60 pesos.

Al inicio de esta jornada, Banamex se muestra como la institución bancaria en México que te paga más por tus dólares, mientras que BBVA te los vende a un precio más barato. Recuerda que estos precios pueden cambiar durante el día, por lo que es recomendable confirmarlos directamente en sucursal antes de realizar operaciones.

¿Por qué está subiendo el dólar?

El comportamiento del dólar no solo responde a factores internos. Actualmente, los mercados financieros globales atraviesan un periodo de alta incertidumbre, lo que ha fortalecido al billete verde como activo refugio.

Uno de los principales detonantes es el conflicto en Medio Oriente, que ha impulsado el precio del petróleo. Este martes, el crudo se mantiene en niveles elevados:

Brent está cerca de $113 dólares por barril .

. West Texas Intermediate (WTI) está en alrededor de $102 dólares por barril.

Este encarecimiento del petróleo, como es evidente, ya tiene efectos directos en los combustibles en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina ya superó la barrera de los $4 dólares por galón, presionando la inflación y elevando el riesgo de una desaceleración económica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que es incierto cuánto durará el conflicto en Irán; sin embargo, cuanto más tiempo se prolongue, los precios altos de la energía se mantendrán, lo que hará un efecto en cadena: se encarecerán los costos para las empresas, se impulsaría la inflación al consumidor y afectaría el crecimiento económico.

A pesar del panorama adverso, en el mercado de las divisas, este entorno fortalece al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano. Por ello, el tipo de cambio podría mantenerse sensible a cualquier cambio en el panorama internacional durante los próximos días.

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