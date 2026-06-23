Tiny homes en Iowa desde $300 al mes: quiénes podrán vivir allí

Un nuevo proyecto de tiny homes en Des Moines, Iowa, ofrecerá rentas desde $300 al mes, pero no estará abierto al público general. La comunidad, llamada Joppa Village, fue pensada para personas en situación de indigencia crónica y busca combinar vivienda estable, servicios médicos y acompañamiento social en un mismo lugar.

La iniciativa llega en un momento en el que el costo de la vivienda sigue siendo una preocupación en diversas ciudades de Estados Unidos. Aunque Iowa no suele aparecer entre los estados más asociados a la crisis de alquileres, el proyecto despertó interés por su modelo: casas pequeñas, renta baja y servicios comunitarios para personas que llevan mucho tiempo sin un hogar permanente.

Según informó New York Post, Joppa Village tendrá 54 viviendas pequeñas amuebladas en Des Moines, con unidades de entre 192 y 384 pies cuadrados. Cada casa contará con dormitorio, baño y kitchenette, y la renta comenzará en $300 mensuales. El proyecto estará destinado exclusivamente a personas en situación de indigencia crónica.

Cómo será Joppa Village

La comunidad no funcionará solo como un conjunto de casas pequeñas. También tendrá espacios comunes y servicios de apoyo. Una antigua escuela de fines del siglo XIX será reconvertida en un centro comunitario con gimnasio, capilla, cocina, comedor, almacenamiento y atención médica gratuita, de acuerdo con el reporte.

La idea es ofrecer algo más que un techo. El modelo busca dar estabilidad a personas que han vivido en la calle o en situaciones habitacionales muy precarias durante largos períodos. Por eso, además de las viviendas, el proyecto incorporará acompañamiento social y recursos dentro del mismo predio.

Quiénes podrán vivir allí

Este punto es clave: las rentas desde $300 no estarán disponibles para cualquier persona que busque un alquiler barato en Iowa. El proyecto está enfocado en personas en situación de indigencia crónica.

Ese detalle evita confusiones. En medio del alto costo de los alquileres, una renta de $300 al mes puede sonar como una oportunidad abierta, pero en este caso se trata de una iniciativa social dirigida a un grupo específico de la población.

Por qué puede interesar a la comunidad latina

Aunque Iowa no tiene la misma presencia latina que estados como California, Texas o Florida, sí cuenta con una comunidad hispana importante y en crecimiento. Según datos del Censo, Iowa es 7.9% hispano o latino, mientras que en Des Moines la proporción es mucho más alta: 16.3% de la población local.

Esa diferencia vuelve relevante el tema para lectores hispanos. Des Moines concentra una comunidad latina significativa, vinculada a empleos en servicios, construcción, alimentos, comercio y otros sectores urbanos. DataUSA también estima que la ciudad tiene alrededor de 34,600 residentes hispanos o latinos, equivalentes al 16.3% de su población.

Además, la población latina ha crecido con fuerza en Iowa en las últimas décadas. Iowa PBS señaló que los hispanos o latinos son la mayor población no blanca del estado y que aumentaron más de 50% desde 2010.

Un modelo frente a la crisis de vivienda

Los proyectos de tiny homes se han presentado en varias ciudades de Estados Unidos como una alternativa para atender situaciones extremas de falta de vivienda. No resuelven por sí solos la crisis habitacional, pero pueden ofrecer una respuesta concreta para personas que necesitan estabilidad, servicios y un entorno acompañado.

En el caso de Joppa Village, el atractivo está en la combinación de renta baja, espacios privados y apoyo comunitario. Las unidades serán pequeñas, pero estarán pensadas para ofrecer independencia básica: un lugar propio para dormir, bañarse, guardar pertenencias y cocinar algo simple.

Cuándo podría abrir

El proyecto todavía se encuentra en desarrollo y forma parte de una estrategia local para ampliar opciones de vivienda para personas sin hogar. Su avance será seguido de cerca porque podría convertirse en un modelo replicable en otras ciudades medianas de Estados Unidos.

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