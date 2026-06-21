Congreso impulsa histórica reforma de vivienda que será enviada a Trump para su evaluación

El Congreso se encamina a aprobar una de las reformas federales de vivienda más amplias de las últimas décadas, un paquete bipartidista diseñado para aumentar la oferta de viviendas, reducir obstáculos regulatorios y facilitar el acceso a la propiedad para millones de estadounidenses afectados por los elevados costos del mercado inmobiliario.

La denominada Ley “Camino a la Vivienda del Siglo XXI” surge tras meses de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras. De recibir la aprobación final en el Senado y la Cámara de Representantes, la medida será enviada al presidente Donald Trump para su consideración.

El proyecto representa un raro ejemplo de consenso en un Congreso marcado por divisiones partidistas y debates presupuestarios. Sus principales impulsores han sido la senadora Elizabeth Warren y el senador Tim Scott, junto con los representantes French Hill y Maxine Waters.

Según sus promotores, la legislación busca atacar una de las principales causas de la crisis habitacional: la escasez de viviendas disponibles. Durante años, la oferta ha sido insuficiente para satisfacer la demanda, lo que ha contribuido al aumento de precios de compra y alquiler en gran parte del país.

America is facing a housing crisis, and it's long past time for Congress to act.



Thanks to @SenWarren and @SenateDems, the Senate is moving forward the largest housing bill in over 30 years.



The bipartisan ROAD to Housing Act will boost our housing supply & stop private? — Senator Adam Schiff (@SenAdamSchiff) June 21, 2026

Incentivos para construir más viviendas

La propuesta contiene más de 45 medidas orientadas a estimular la construcción y rehabilitación de viviendas. Entre ellas destacan nuevos programas de subvenciones y préstamos para reparar propiedades antiguas, incentivos para convertir edificios comerciales vacíos en unidades residenciales y mecanismos para que gobiernos locales agilicen la aprobación de nuevos desarrollos.

También contempla la expansión de la vivienda prefabricada y modular, considerada por expertos como una alternativa más rápida y económica para incrementar el inventario habitacional.

Otra disposición relevante vincula parte de las subvenciones federales al desempeño de gobiernos estatales y locales en la producción de viviendas. Además, simplifica ciertos procesos de revisión ambiental y permisos que, según constructores y autoridades locales, suelen retrasar durante años el inicio de proyectos residenciales.

Los defensores de la iniciativa sostienen que estas medidas podrían acelerar significativamente la construcción de viviendas asequibles y de precio medio, especialmente en comunidades con crecimiento poblacional acelerado.

The Senate is sending over a housing package to the House. They are pushing hard for it for the midterms for their elections but still blocking SAVE America. Why is House GOP leadership even entertaining this without attaching SAVE America? — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) June 21, 2026

Restricciones a grandes inversionistas y críticas al alcance de la reforma

Uno de los aspectos más debatidos del proyecto limita la compra de viviendas unifamiliares nuevas por parte de grandes inversionistas institucionales que posean al menos 350 propiedades. La medida busca evitar que corporaciones con amplios recursos financieros reduzcan la oferta disponible para compradores individuales.

La legislación permite algunas excepciones para empresas que construyan viviendas destinadas al mercado de alquiler, aunque establece que esas propiedades deberán venderse posteriormente a propietarios particulares después de un periodo determinado.

A pesar del respaldo bipartidista, algunos legisladores consideran que la propuesta se queda corta. El senador Chris Murphy reconoció que el proyecto representa un avance importante, pero advirtió que no incluye una inversión federal masiva para vivienda asequible ni resuelve por completo problemas estructurales relacionados con la zonificación y los permisos locales.

Por su parte, varios republicanos votaron en contra argumentando que la política de vivienda debería mantenerse principalmente en manos de gobiernos estatales y municipales. Otros señalaron que la reducción de tasas de interés y una mayor disciplina fiscal tendrían un impacto más significativo sobre la asequibilidad de la vivienda.

Si supera las votaciones finales previstas en ambas cámaras, la Ley “Camino a la Vivienda del Siglo XXI” podría convertirse en la reforma federal de vivienda más relevante en aproximadamente tres décadas, marcando un nuevo enfoque en los esfuerzos para enfrentar una crisis que afecta tanto a compradores primerizos como a familias que buscan alquileres accesibles en todo Estados Unidos.

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