Quiénes pagarán menos en sus facturas eléctricas de septiembre

Las altas temperaturas han provocado que los gobiernos busquen aliviar la carga financiera en las facturas de energía de sus residentes. Recientemente, dimos a conocer que una compañía estatal contempla reembolsos de hasta $2,750 dólares. En esta ocasión, autoridades locales determinaron que pagaron más de lo necesario para cubrir los costos de restauración del servicio tras la temporada de huracanes de 2024, por lo que la empresa encardaga del suministro ofrecerá un reembolso que se aplicaría como reducción en las facturas de eléctricas de estos consumidores en septiembre.

El beneficio será para los usuarios de Florida Power & Light (FPL), quienes verán reflejado un descuento único en su recibo de septiembre. La medida será posible gracias a un fondo de reembolsos de $80 millones de dólares, aprobado la semana pasada por la Comisión de Servicios Públicos de Florida (PSC).

Los clientes no recibirán un cheque ni un depósito directo; en cambio, el reembolso aparecerá como una reducción en la tarifa base de la factura eléctrica.

De acuerdo con Florida Power & Light, un cliente residencial que consume alrededor de 1,000 kilovatios hora (kWh) al mes obtendrá un ahorro aproximado de $8 dólares.

Aunque el descuento no será elevado, representa un alivio para millones de usuarios que durante meses pagaron un cargo adicional relacionado con la recuperación del sistema eléctrico después del paso de los huracanes Debby, Helene y Milton.

En diciembre de 2024, la Comisión de Servicios Públicos de Florida autorizó a Florida Power & Light recuperar $1,200 millones de dólares para cubrir los trabajos de restauración tras las tormentas y reforzar un fondo estatal para futuros desastres naturales.

Ese plan añadió un recargo temporal que incrementó en promedio $12 dólares las facturas mensuales de los clientes durante 2025. Una vez concluidas las reparaciones, los reguladores revisaron los gastos reales y comprobaron que la compañía había desembolsado menos dinero del que había estimado originalmente para restaurar el servicio eléctrico.

Florida Power & Light había proyectado costos cercanos a $1,100 millones de dólares por los tres huracanes. No obstante, el gasto final fue menor, por lo que la Comisión concluyó que los clientes terminaron pagando de más y ordenó devolver parte de esos recursos mediante un descuento automático.

“Mantener una red eléctrica fiable y resiliente requiere una inversión continua, y la revisión de la comisión ayuda a garantizar que los clientes paguen solo los costos razonables y necesarios para restablecer el servicio, al tiempo que se apoya un sistema eléctrico fiable para todos los floridanos”, declaró Gabriella Passidomo Smith, presidenta de la PSC.

Florida Power & Light suministra electricidad a más de 12 millones de personas en 43 condados de Florida, por lo que millones de hogares serán beneficiados con esta reducción en sus facturas de septiembre.

Duke Energy Florida también devolvió dinero a sus clientes

Durante la primavera, la Comisión de Servicios Públicos de Florida aprobó un acuerdo similar para Duke Energy Florida, después de determinar que la empresa también había cobrado más de lo necesario para cubrir los costos derivados de la temporada de huracanes de 2024.

Según la agencia estatal, Duke Energy recaudó más de $1,000 millones de dólares, pero el costo real de las reparaciones fue de $915.3 millones de dólares. Como resultado, la compañía comenzó a devolver el dinero mediante créditos aplicados en las facturas desde el ciclo de junio, con un reembolso aproximado de 56 centavos por cada 1,000 kilovatios hora de consumo.

Tal como sucedió con Duke Energy, los clientes de Florida Power & Light no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recibir este beneficio, ya que el descuento se aplicará automáticamente en su factura de septiembre.

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