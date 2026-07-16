¿Disney+ gratis? La plataforma analiza esta opción

Pagar varias suscripciones de streaming cada mes se ha convertido en un gasto difícil de sostener para muchos hogares. En ese escenario, Disney podría estar evaluando una alternativa que cambiaría la forma en que millones de personas acceden a su catálogo: ofrecer parte del contenido de Disney+ sin costo. Aunque la idea todavía no ha sido confirmada oficialmente, el proyecto ya comenzó a generar expectativas en diversos medios de comunicación.

De acuerdo con información publicada por Business Insider, la compañía está analizando la posibilidad de incorporar una modalidad gratuita dentro de Disney+, que permitiría ver ciertos contenidos sin necesidad de pagar una suscripción.

El reporte señala que el tema fue mencionado por Adam Smith, director de Producto y Tecnología de Disney, durante una reunión virtual con empleados realizada esta semana. Sin embargo, según personas familiarizadas con el asunto citadas por el medio, el ejecutivo no dio detalles sobre una posible fecha de lanzamiento, el funcionamiento del servicio o el contenido que podría incluir.

Por el momento, Disney tampoco ha emitido un anuncio oficial sobre estos reportes, por lo que la iniciativa sigue siendo un proyecto en evaluación y no una decisión definitiva.

No se sabe si el acceso sin costo estaría acompañado de anuncios, si incluiría únicamente algunos títulos o si funcionaría como una opción para atraer nuevos suscriptores hacia los planes de pago.

Si finalmente se concreta, Disney+ se diferenciaría de buena parte de las principales plataformas de streaming por suscripción. Servicios como Netflix y Prime Video no cuentan con una modalidad completamente gratuita, mientras que Apple TV+ y Paramount+ solo ofrecen acceso libre a algunos episodios de ciertas series.

Por su parte, Peacock inició operaciones con una versión gratuita respaldada por publicidad, pero esa opción dejó de estar disponible en 2023. En la actualidad, la tendencia entre las grandes plataformas ha sido ofrecer planes más económicos con anuncios, una estrategia que Disney+ ya utiliza.

Cada vez más usuarios están recurriendo a servicios gratuitos para reducir el gasto mensual destinado al entretenimiento. Al mismo tiempo, varias plataformas de streaming han aumentado el precio de sus suscripciones durante los últimos años.

Datos de Nielsen muestran que plataformas gratuitas como YouTube y Tubi concentraron el 18.7% del tiempo de visualización de televisión en Estados Unidos durante abril de 2026. Esa cifra representa un crecimiento frente al 16.8% registrado en abril de 2025 y supera ampliamente el 12.7% observado en el mismo mes de 2024.

Ese cambio en los hábitos de consumo podría explicar por qué compañías como Disney buscan nuevas formas de atraer audiencia sin depender únicamente de las suscripciones tradicionales.

Mientras tanto, la empresa continúa probando nuevas funciones dentro de su plataforma. Una de ellas es Verts, un formato de videos verticales diseñado para facilitar el descubrimiento de contenido mediante recomendaciones personalizadas, con el objetivo de que los usuarios exploren un catálogo que reúne más de un siglo de producciones.

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