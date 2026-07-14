Precio del dólar en México hoy, 14 de julio del 2026: ¿afectó el informe de inflación en EE.UU.?

El informe de la inflación en Estados Unidos y los reportes que indican tensiones renovadas en Medio Oriente han provocado que el precio del dólar en México inicie este martes 14 de julio con una ligera baja frente al peso. Aunque la divisa estadounidense pierde terreno al comienzo del día, el tipo de cambio puede tener variaciones en el transcurso de la jornada, dependiendo de cómo se modifiquen los factores internacionales en las próximas horas.

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotizó en $17.41 pesos mexicanos, una disminución del 0.65% respecto al cierre previo de $17.53 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. En promedio, el precio del dólar en México se ubica este martes en $17.50 pesos por billete verde.

Durante la jornada del lunes, el peso mexicano registró un retroceso de 0.32% frente al dólar, presionado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y por la expectativa de los inversionistas ante la publicación de los datos de inflación estadounidense. A pesar de ello, la moneda estadounidense mantiene una tendencia negativa en periodos más amplios, con una caída de 0.57% en la última semana y una depreciación anual de 6.52%.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del lunes 13 de julio fue de $17.5240 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada. Sin embargo, debido a que la cotización del dólar fluctúa constantemente mientras los mercados permanecen abiertos, el tipo de cambio cerró alrededor de los $17.52 pesos por divisa estadounidense.

La volatilidad del tipo de cambio se ubicó en 7.57%, apenas por debajo de la referencia de 7.58%. Esto significa que el mercado cambiario continúa mostrando ligeros movimientos y un comportamiento relativamente estable, aunque permanece sensible a los acontecimientos económicos y geopolíticos internacionales.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.5023 pesos por dólar para este martes. Este tipo de cambio sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

El tipo de cambio FIX es un valor determinado por Banxico con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista, donde bancos e instituciones financieras realizan operaciones de compra y venta de divisas.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.4842 pesos por dólar. Este valor se utiliza para liquidar obligaciones pactadas en dólares dentro de México, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en los principales bancos de México para este martes 14 de julio son:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.00 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.73 pesos y venta en $17.86 pesos.

Banorte: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banamex: compra en $16.98 pesos y venta en $17.90 pesos.

Scotiabank: compra en $17.10 pesos y venta en $18.00 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo para quienes buscan comprar dólares este martes. Por su parte, Scotiabank mantiene el mejor precio de compra, lo que representa una mejor opción para quienes desean vender sus dólares.

En bancos de México y de la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.81 pesos y se compra en $16.68 pesos. Mientras tanto, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, el precio promedio ronda los $17.50 pesos a la venta y los $16.50 pesos a la compra.

Las empresas dedicadas al envío de dinero internacional presentan cotizaciones distintas. Este martes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.11 pesos por dólar, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.93 pesos por billete verde.

Como dato complementario, la reanudación de los actos bélicos entre Estados Unidos e Irán cimbró los mercados internacionales, afectando principalmente los precios del petróleo. El barril de Brent cotiza en $84.92 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $78.90 dólares.

Este tipo de factores podría generar diversas operaciones de divisas, lo que afectaría la cotización en tiempo real. Por eso, te recomendamos revisar el precio del dólar en México antes de realizar cualquier transacción, compra internacional o envío de dinero. También deberías comparar precios entre establecimientos para conseguir la mejor oferta.

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