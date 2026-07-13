EE.UU. usa por primera vez drones marítimos para atacar una base naval en Irán en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos utilizó por primera vez drones marítimos de combate para atacar una instalación naval en Irán, una capacidad militar inédita que marca un nuevo escalón en la confrontación entre ambos países y refleja el cambio de estrategia de Washington para contener las operaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra un centro de mantenimiento de submarinos y embarcaciones ubicado en la Base Naval de Bandar Abbas, en el sur de Irán, mediante el uso de múltiples drones de superficie diseñados para realizar ataques unidireccionales.

En un comunicado difundido junto con imágenes del operativo, el mando militar señaló que “las fuerzas del CENTCOM atacaron con éxito la instalación utilizando múltiples drones de superficie para ataques unidireccionales”. Agregó que “tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, lo que marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate”.

Según la información oficial, el objetivo de la operación fue reducir la capacidad de Irán para continuar atacando el tráfico marítimo internacional.

“Los ataques degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial”, afirmó el CENTCOM en su comunicado oficial.

La Base Naval de Bandar Abbas constituye el principal centro de operaciones de la Armada iraní en el golfo Pérsico y alberga parte importante de la flota de submarinos, lanchas rápidas y embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Desde ese puerto, Irán ha proyectado buena parte de sus operaciones navales en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

Expertos en defensa consideran que el uso de drones marítimos representa un cambio relevante en la estrategia estadounidense, ya que estas plataformas permiten ejecutar ataques de precisión con menor exposición para las fuerzas navales y pueden operar en entornos altamente vigilados.

El ataque coincidió con el anuncio del presidente Donald Trump de restablecer el bloqueo naval contra Irán y aplicar un cobro equivalente al 20% del valor del transporte como compensación por la protección que Estados Unidos brindará a los buques mercantes que crucen el estrecho de Ormuz.

La medida fue presentada por la Casa Blanca como una respuesta a los continuos ataques iraníes contra embarcaciones comerciales y militares registrados desde que colapsó el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio, el cual, según Washington, dejó de tener efecto debido a las acciones militares de Teherán.

La administración estadounidense sostiene que Irán ha incrementado las agresiones contra el transporte marítimo internacional utilizando drones, misiles antibuque y embarcaciones rápidas operadas por la Guardia Revolucionaria.

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