Primer ministro de Irak viajará a EE.UU. para reunirse con Trump en medio de la tensión con Irán

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, emprenderá este lunes su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo el pasado 16 de mayo, con una agenda centrada en reforzar la relación estratégica con Estados Unidos en un momento marcado por el aumento de las tensiones entre Washington e Irán y la creciente incertidumbre sobre la seguridad energética en Oriente Medio.

El viaje, confirmado por el portavoz del Gobierno iraquí, Haider al Aboudi, contempla reuniones en Washington con Donald Trump, además de encuentros con funcionarios de instituciones económicas y financieras y representantes del sector privado para ampliar la cooperación bilateral.

“El primer ministro encabezará una delegación a Washington”, informó Al Aboudi, quien aseguró que las reuniones con Trump y con responsables de organismos económicos “dinamizarán el diálogo” entre ambos países y “se traducirán en un mayor nivel de cooperación sobre el terreno”.

Joint Statement: Prime Minister Ali Al-Zaidi and Special Presidential Envoy Tom Barrack. Read the full statement: https://t.co/9ZFOCR3NkA pic.twitter.com/s7PptY1clb — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) June 16, 2026

Uno de los principales objetivos del viaje, según el anuncio oficial, será impulsar la cooperación económica y energética. De acuerdo con el Gobierno iraquí, ambas naciones prevén firmar memorandos de entendimiento relacionados con los sectores del petróleo y el gas, además de promover la llegada de empresas estadounidenses especializadas para incrementar la capacidad de producción energética de Irak.

Al Aboudi señaló que dichos acuerdos también buscarán “encontrar soluciones para mitigar el impacto del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos y que ha cobrado protagonismo tras el recrudecimiento de las tensiones militares en la región.

Irak, segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, depende en gran medida de sus exportaciones de crudo para sostener su economía, por lo que cualquier interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz representa un riesgo significativo para sus ingresos y para el mercado energético internacional.

El viaje de Al Zaidi también busca consolidar la relación con Estados Unidos después del cambio de gobierno en Bagdad. El portavoz iraquí afirmó que la visita forma parte del programa del nuevo Ejecutivo para “fortalecer las relaciones con Washington” y ampliar la cooperación económica y de inversión.

En los últimos años, Bagdad ha intentado mantener un delicado equilibrio diplomático entre sus vínculos con Estados Unidos y su estrecha relación económica, política y religiosa con Irán, evitando quedar atrapado en la rivalidad entre ambas potencias.

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