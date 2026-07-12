Netanyahu asegura que Trump busca un acuerdo con Irán, pero recurrirá a la fuerza si fracasa la diplomacia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Donald Trump mantiene como prioridad alcanzar un acuerdo con Irán mediante la negociación, aunque advirtió que el mandatario estadounidense está dispuesto a recurrir a la fuerza militar si Teherán incumple sus compromisos o fracasan los esfuerzos diplomáticos.

En una entrevista concedida a NBC News, Netanyahu sostuvo que la Casa Blanca apuesta por agotar la vía diplomática, especialmente en torno al programa nuclear iraní, pero dejó claro que Washington no descarta nuevas acciones militares.

“Creo que el presidente Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones“, afirmó el jefe del gobierno israelí. Sin embargo, añadió que “es obvio” que el mandatario estadounidense “no tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando los iraníes incumplen todos los compromisos que adquieren”.

Las declaraciones llegan en un momento de elevada tensión en Medio Oriente, después de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y tras el deterioro de las negociaciones para estabilizar la región. En las últimas semanas, Washington ha insistido en que mantiene abierta la puerta al diálogo, aunque ha reiterado que no aceptará que Irán desarrolle capacidades nucleares militares.

Las declaraciones del primer ministro israelí se producen mientras persisten los esfuerzos diplomáticos para contener una nueva escalada en Medio Oriente, en un escenario donde Estados Unidos mantiene negociaciones abiertas con Irán, pero continúa reforzando su presencia militar en la región y advirtiendo que responderá con fuerza ante cualquier violación de los compromisos alcanzados.

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