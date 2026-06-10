Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, se impone en las primarias republicanas en Carolina del Sur

Gracias al apoyo que recibió del presidente Donald Trump, el senador Lindsey Graham consiguió una victoria en las primarias republicanas de Carolina del Sur y de esa manera asegura su candidatura a un quinto mandato.

El conservador de 70 años derrotó a su compañero de partido Mark Lynch y de esa manera evitó contender en una segunda vuelta.

En la víspera de las elecciones Trump definió al empresario Lynch como un “desastre para el Partido Republicano” y quizá eso terminó causándole un daño a su candidatura.

Además del respaldo presidencial, datos de AdImpact, plataforma líder en inteligencia y análisis de publicidad en Estados Unidos, revelan que el equipo de campaña de Graham adquirió más de $13 millones de dólares en anuncios durante la contienda.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), cuando dio a conocer los resultados de la contienda cerca de las 9 p.m., Graham ya contaba con más de 58% de los votos, lo cual lo acreditaba como vencedor de los comicios.

Lindsey Graham gastó 13 millones de dólares en la compra de anuncios para impulsar su campaña. (Crédito: Meg Kinnard / AP)

De esa manera, mantuvo su racha invicta y ahora su siguiente prueba de fuego consiste en enfrentarse a la demócrata Annie Andrews, en noviembre.

Es de llamar la atención que el abogado de Carolina del Sur fue elegido por primera vez al Senado en 2002 y desde entonces nunca ha necesitado una segunda vuelta para imponerse en la boleta.

Por si esto fuera poco, es la tercera ocasión en que el aliado de Trump logra imponerse a un vasto grupo de aspirantes republicanos.

Su primer triunfo se produjo en 2014, cuando en una contienda frente a otros siete candidatos consiguió 56% de los votos.

Seis años después, Graham repitió la fórmula y aunque su porcentaje de apoyo en las urnas rondó en cerca de 68%, sólo fueron tres los adversarios que se atrevieron a desafiarlo.

Para Donald Trump, el triunfo de Lindsey Graham en las urnas resultaba de suma importancia, pues las elecciones de Carolina del Sur históricamente suelen ser una especie de termómetro que mide la influencia del presidente hacia el interior del Partido Republicano.

Sigue leyendo:

• Lindsey Graham desata controversia por visitar Disney World durante el cierre parcial del gobierno

• Lindsey Graham dice que EE.UU. “ganará mucho dinero” con guerra contra Irán