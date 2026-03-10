Lindsey Graham dice que EE.UU. “ganará mucho dinero” con guerra contra Irán

El senador republicano Lindsey Graham volvió a colocarse en el centro del debate sobre la política exterior de Estados Unidos al afirmar que un eventual colapso del régimen iraní podría transformar el equilibrio geopolítico en Medio Oriente y generar importantes beneficios estratégicos y económicos para Washington y sus aliados.

En una entrevista con Fox News, Graham sostuvo que la caída del actual gobierno iraní abriría un nuevo escenario regional. “Cuando este régimen caiga, tendremos un nuevo Medio Oriente y ganaremos un montón de dinero”, afirmó el senador, quien durante décadas ha defendido una política exterior más agresiva por parte de Estados Unidos.

El legislador, cercano al presidente Donald Trump, ha sido uno de los republicanos más firmes en respaldar la alianza estratégica con Israel y en promover una postura dura frente a Irán dentro del Congreso estadounidense.

Energía, geopolítica y tensiones regionales

Durante la entrevista, Graham también sugirió que el control de recursos energéticos juega un papel central en la disputa geopolítica con Irán. El senador mencionó que Irán y Venezuela concentran una parte significativa de las reservas petroleras mundiales.

“Venezuela e Irán poseen el 31% de las reservas mundiales de petróleo. Vamos a formar una alianza con el 31% de las reservas conocidas. Esto es la pesadilla de China. Es una buena inversión”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones tras los recientes ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. Graham aseguró que la presión militar podría intensificarse en las próximas semanas.

“Este régimen está agonizando ahora, va a estar de rodillas, va a caer, y cuando caiga vamos a tener una paz como en ningún otro momento”, afirmó el senador durante la entrevista televisiva.

El legislador también aseguró que Washington no permitirá nuevas amenazas en el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

Respuesta de Irán y debate internacional

Las declaraciones de Graham provocaron una rápida respuesta desde Teherán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, acusó a Estados Unidos de buscar el control de los recursos energéticos del país.

“Su plan es claro, su propósito es obvio: pretenden dividir nuestro país para apoderarse ilegalmente de nuestras riquezas petroleras”, afirmó el funcionario iraní.

Baghaei agregó que el objetivo de Washington sería “violar nuestra soberanía, derrotar a nuestro pueblo y socavar nuestra humanidad”.

El conflicto ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados energéticos. Tras el aumento de las tensiones militares en Medio Oriente, los precios del petróleo superaron los $100 por barril, generando preocupación en la economía global y en países dependientes de las importaciones energéticas.

