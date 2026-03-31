Lindsey Graham desata controversia por visitar Disney World durante el cierre parcial del gobierno

Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, desata controversia por visitar Disney World durante el cierre parcial del gobierno cuando miles de empleados federales permanecen sin cobrar su salario desde hace 45 días.

Después de ser captado por algunos ciudadanos disfrutando de las atracciones que ofrece el parque temático en Florida, mientras la aprobación de un paquete de financiamiento para reactivar los pagos en las oficinas gubernamentales permanece estancado en el Congreso, durante el fin de semana comenzaron a circular varias fotografías en redes sociales del republicano de 70 años incluso una de ellas con una varita en sus manos listo para hacer burbujas mientras esperaba en una fila su turno para subir a la atracción Space Mountain.

Lindsey Graham lives it up at Disney World during the partial government shutdown!



Take a look: https://t.co/MuKOLhjQX4 pic.twitter.com/RKX665BPCt — TMZ (@TMZ) March 30, 2026

El hecho de haber sido expuesto no le cayó nada bien al político conservador, sobre todo que varios usuarios le tundieran mediante comentarios reprochándole su falta de sensibilidad hacia quienes no pueden acceder temporalmente a sus salarios y optan por quedarse en casa o buscar de dónde sacar dinero para cubrir los gastos considerados básicos.

Sin embargo, a través de un comunicado dirigido tanto al diario The Hill como al sitio TZM, Graham señaló que parte de su estancia en Florida se debió a asuntos de trabajo.

“El viernes fui invitado a una reunión en el sur de Florida con Steve Witkoff, funcionario de la administración Trump, para hablar sobre la posibilidad de normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel.

Después fui a Orlando a reunirme con amigos. Ya estoy de vuelta en Carolina del Sur”, escribió.

Lo controversial es que, el momento de recreación del senador Graham desentona al compararla con la experiencia del personal que labora para Administración de Seguridad del Transporte (TSA) al cual se le pide trabajar sin paga.

El demócrata Robert García justifica su visita del fin de semana a Las Vegas, Nevada, asegurando que sólo fue a reunirse con su padre. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

Cabe señalar que, durante el fin de semana, otro senador, pero demócrata, fue captado muy relajado en el interior de un casino de Las Vegas, Nevada, se trata de Robert García.

No obstante, el político originario de Lima, Perú, escribió en la plataforma X, anteriormente como Twitter, que su estancia en la “Ciudad del Pecado” fue para visitar a su padre quien vive allí.

“En realidad, no me molesta lo que TMZ está haciendo. Como dice la noticia, mi padre ha vivido en Las Vegas durante 15 años y acababa de almorzar con él. Intento verlo siempre que puedo.

Y como dije hace unos días, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, nunca debió habernos mandado a todos a casa”, indicó.

Robert Garcia hits up a Las Vegas casino after Congress fails to reopen the government. 🎰 https://t.co/ZJqWZJpepO pic.twitter.com/AOulZoshgr — TMZ (@TMZ) March 30, 2026

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