Omán y Jordania denuncian ataque iraní en medio de escalada con EE.UU.

Omán y Jordania confirmaron que sus territorios fueron atacado por drones y misiles iraníes este domingo, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Tras el ataque estadounidense a Irán, provocado por la agresión contra una embarcación con bandera de Chipre que cruzaba en estrecho de Ormuz, la república islámica lanzó una ofensiva contra todos los países del golfo Pérsico y Jordania, que tienen bases con presencia estadounidense en esos países, en represalia.

Una fuente de seguridad omaní informó que “varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones”, según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que además indicó que el sultanato condenó y repudió estos ataques, y que está “tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a estos acontecimientos y preservar la seguridad del país y de sus residentes”.

La acción no atribuida contra Omán se produce pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitara Mascate para conversar con responsables omaníes y qataríes sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz.

Por su parte Qatar, país mediador entre Washington y Teherán, también fue objeto de acciones lanzadas por Irán, que han provocado al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla como resultado de la intercepción de los proyectiles iraníes.

Además, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania tambíen han sido blanco esta madrugada de los ataques iraníes.

Tres misiles iraníes caen en Jordania

El Ejército jordano aseguró que tres misiles procedentes de Irán cayeron este domingo (12.07.2026) en varios puntos del país.

Las Fuerzas Armadas -citando una fuente militar oficial anónima del Mando General del Ejército- afirmó en un comunicado que “tres misiles procedentes de territorio iraní cayeron al amanecer de hoy, domingo, en varios puntos del territorio del Reino, sin que se registraran víctimas humanas y con daños materiales menores”.

El Ejército apuntó que no permitirán que el espacio aéreo ni el territorio del reino sean utilizados como “escenario de conflictos que amenacen su seguridad y estabilidad, y que responderán con firmeza a cualquier amenaza que afecte a la soberanía del Estado, la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos”.

Jordania, que alberga bases con presencia estadounidense en el país, fue también objetivo de un ataque iraní hace tres días.