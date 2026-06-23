Restricciones al SNAP: qué perderán los consumidores y cómo responderán las grandes empresas de alimentos

Cada mes, aproximadamente 40 millones de personas en Estados Unidos se benefician de los cupones de alimentos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), esta ayuda económica se distribuye entre los hogares de ingresos más bajos con el objetivo de generar seguridad alimentaria.

Los fondos del programa provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que este año aprobó algunas restricciones alimentarias en al menos 23 estados del país; esto quiere decir que ciertos alimentos y bebidas ya no podrán ser adquiridos a través de la tarjeta de beneficios EBT.

Los nuevos reglamentos de SNAP se centran en limitar específicamente la compra de bebidas azucaradas y productos de confitería, pero según la firma de investigación Numerator, esto podría reducir las ventas de este tipo de alimentos en $830 millones de dólares este año, afectando a los grandes fabricantes como Hershey, PepsiCo, Coca-Cola y Kraft Heinz, entre otros, quienes se han tenido que adaptar a los nuevos hábitos de consumo de los estadounidenses.

En los últimos meses, muchos estados se han sumado a la legislación del movimiento “Make America Healthy Again”, con el que se busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo en las escuelas e instituciones académicas.

Al respecto, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, considera que “este proyecto de ley promueve la salud y el bienestar de todos los habitantes de Iowa, tanto hoy como para las generaciones venideras”, dijo.

Según la investigación de Numerator, los cambios impulsados en el programa SNAP también afectan a aproximadamente un tercio de los beneficiarios; sin embargo, para Reynolds, “reorientar los programas federales de asistencia alimentaria hacia el propósito real para el que fueron creados ayudará a las familias de bajos ingresos a costear alimentos más nutritivos”, aseguró.

Por su parte, un portavoz de Hershey comentó: “Hemos observado cierta incertidumbre entre los consumidores a la hora de pagar a medida que entran en vigor las nuevas restricciones. Prevemos que esta situación mejorará a medida que mejore la gestión en las tiendas, las normas se aclaren y los beneficiarios del programa SNAP puedan planificar y presupuestar con mayor seguridad”, dijo a CNBC.

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