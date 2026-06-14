Familias californianas reciben $120 por niño: programa SUN Bucks ayuda a comprar alimentos en verano

Para este verano 2026, más de 3.5 millones de niños en California de familias de bajos ingresos serán elegibles automáticamente al programa SUN Bucks o Summer EBT, el cual estará repartiendo hasta $120 en beneficios alimentarios con el fin de combatir la inseguridad alimentaria.

Al respecto, el gobernador Gavin Newsom comentó que este programa es vital para la lucha contra la inseguridad alimentaria infantil. “Como líder agrícola de la nación, nuestro estado no permitirá que nuestros propios hijos pasen hambre. Esta financiación ayudará a conectar a las familias elegibles con acceso a alimentos nutritivos para mantener a los niños alimentados durante las vacaciones de verano y sin acceso a comidas escolares gratuitas”, aseguró.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), las tarjetas de EBT ya comenzaron a enviarse a los niños inscritos automáticamente, por lo que los infantes que aún no están matriculados pueden enviar su solicitud antes del 31 de agosto de este año.

Los pagos de hasta $40 mensuales serán enviados a las familias en junio, julio y agosto para un total de $120 por niño, y según las reglas de la entidad, el dinero debe usarse dentro de los 122 días posteriores al momento en que se depositó en la tarjeta, para la compra de alimentos básicos, ya que los fondos no usados caducarán en ese plazo.

Jennifer Troia, directora de CDSS, expresó que “desde el lanzamiento del programa en 2024, las familias y cuidadores de todo el estado han realizado más de $877 millones en compras de alimentos utilizando los beneficios alimentarios de SUN Bucks. Estamos felices de ver que este programa continúa en su tercer año brindando comidas esenciales a los niños durante los meses de verano”, dijo.

California no será el único estado que este verano distribuirá ayuda económica a las familias de bajos ingresos; otras entidades, como Alabama, Connecticut, Maine. Massachusetts, Maryland, Nueva York, Dakota del Norte, Virginia y Washington D.C. también enviarán beneficios a sus residentes elegibles.

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