USDA abre nueva ayuda para agricultores: quiénes pueden inscribirse hasta agosto

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos abrió una nueva ayuda para productores de cultivos especiales afectados por el aumento de costos y las disrupciones del mercado. El programa, administrado por la Farm Service Agency, cuenta con $1,625 millones y está dirigido a agricultores que producen frutas, vegetales, frutos secos, cultivos de vivero y otros productos considerados “specialty crops” por el USDA.

La inscripción online comenzó el 1 de junio de 2026 para productores con cuenta en Login.gov y solicitudes prellenadas disponibles. Desde el 8 de junio, los agricultores también pueden pedir o presentar la solicitud en las oficinas locales de la Farm Service Agency. La fecha límite para completar el trámite es el 7 de agosto de 2026.

Quiénes pueden inscribirse al nuevo programa del USDA

La ayuda corresponde al programa Assistance for Specialty Crop Farmers, conocido como ASCF. Según USDA, el beneficio está disponible para productores elegibles de cultivos especiales que reportaron acres sembrados en 2025 ante la Farm Service Agency dentro del plazo correspondiente.

El programa cubre cultivos como frutas, vegetales, frutos secos, hongos, hierbas, especias, cultivos de vivero, flores y otros productos agrícolas incluidos en la lista oficial de cultivos elegibles. No se trata de una ayuda general para cualquier agricultor. El programa está enfocado en productores de cultivos especiales y los pagos se calculan sobre acres sembrados elegibles reportados para el año de producción 2025.

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Hasta cuándo se puede aplicar

Los productores tienen hasta el 7 de agosto de 2026 para presentar la solicitud completa. USDA informó que solo se requiere una solicitud para todos los cultivos especiales elegibles a nivel nacional. Esto significa que un productor con distintos cultivos dentro del programa no necesita completar una solicitud separada por cada producto.

Las solicitudes pueden completarse online, a través del portal de FSA, o presentarse en una oficina local de la Farm Service Agency.

Cómo se calculan los pagos

Los pagos se basan en los acres sembrados de cultivos especiales elegibles reportados para 2025. USDA estableció distintas tarifas por acre según el tipo de cultivo y su ingreso promedio nacional. Los cultivos se agrupan en niveles de pago.

Los cultivos del nivel 1, con ingresos promedio más altos por acre, reciben una tarifa mayor. En ese grupo se incluyen productos como fresas, duraznos y arándanos.

El nivel 2 incluye cultivos con ingresos promedio intermedios, como manzanas, peras, camotes y rábanos.

El nivel 3 agrupa productos con ingresos promedio más bajos por acre, como pacanas, avellanas y algunos tipos de maíz elegibles dentro del programa.

Además, ciertos frijoles y guisantes que no habían sido incluidos en el Farmer Bridge Assistance Program pueden recibir una tarifa específica por acre bajo ASCF.

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Cuándo empezarán los pagos

USDA informó que los pagos se emitirán a medida que las solicitudes sean presentadas y aprobadas.

La agencia indicó que los primeros pagos podían comenzar desde la primera semana del período de inscripción, por lo que los productores que presenten antes su solicitud y cumplan los requisitos podrían recibir el beneficio antes que quienes esperen hasta la fecha límite.

Qué documentos pueden hacer falta

Los productores que ya participaron en programas de FSA probablemente tengan varios formularios registrados en el sistema. Sin embargo, quienes no estén seguros, deben comunicarse con su oficina local de FSA para confirmar si tienen en regla los documentos requeridos.

Entre los formularios de elegibilidad que pueden ser necesarios figuran documentos vinculados a conservación, ingresos brutos ajustados, información de pago y certificaciones de participación en programas federales agrícolas.

Cómo aplicar

Los agricultores pueden presentar la solicitud de dos maneras. La primera opción es hacerlo online mediante una cuenta de Login.gov, si tienen una solicitud prellenada disponible en el sistema de FSA.

La segunda opción es comunicarse con su oficina local de la Farm Service Agency, donde pueden pedir asistencia para obtener o completar la solicitud.

USDA recomienda que los productores revisen su información de acres sembrados y cultivos elegibles antes de enviar el formulario, especialmente si creen que los registros de FSA no reflejan correctamente su actividad agrícola.

Por qué USDA lanzó esta ayuda

USDA señaló que la ayuda busca compensar a productores de cultivos especiales afectados por costos elevados de producción y problemas de mercado. El programa forma parte de una respuesta federal para aliviar la presión económica sobre agricultores que producen alimentos de alto valor y que enfrentaron condiciones difíciles durante la temporada agrícola de 2025.

Para muchos productores, el beneficio puede ayudar a cubrir parte de los costos operativos asociados con semillas, fertilizantes, mano de obra, transporte, empaque y otros gastos vinculados a la producción y comercialización de cultivos especiales.

Qué deben revisar los agricultores antes de aplicar

Antes de enviar la solicitud, los productores deberían confirmar tres puntos principales:

Si sus cultivos están en la lista oficial de productos elegibles.

Si sus acres sembrados de 2025 fueron reportados correctamente ante FSA.

Si tienen actualizados los formularios requeridos por USDA.

También conviene actuar antes de la fecha límite. Aunque el plazo vence el 7 de agosto de 2026, los pagos se procesarán a medida que las solicitudes sean aprobadas, por lo que esperar hasta el último momento puede demorar el cobro.

Los agricultores que tengan dudas sobre elegibilidad, formularios o acres reportados deben comunicarse con su oficina local de la Farm Service Agency.

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