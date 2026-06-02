Quiénes pueden aplicar a la ciudadanía después de 3 años: los casos que contempla la ley

La mayoría de los residentes permanentes legales en Estados Unidos debe esperar al menos cinco años desde que obtiene la Green Card para solicitar la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no todos tienen que cumplir ese plazo completo.

Hay casos en los que una persona puede iniciar el proceso de naturalización antes de los cinco años, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La excepción más conocida aplica a ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses. También existen reglas especiales para miembros de las Fuerzas Armadas y algunos familiares de militares.

Quiénes pueden aplicar después de 3 años

Una persona con Green Card puede solicitar la ciudadanía después de tres años como residente permanente si está casada con un ciudadano estadounidense y cumple otros requisitos.

USCIS establece que el solicitante debe haber vivido en unión matrimonial con el mismo ciudadano estadounidense durante esos tres años, y su cónyuge debe haber sido ciudadano durante todo ese período.

Además, la persona debe cumplir con requisitos generales de naturalización, como residencia continua, presencia física en Estados Unidos, buen carácter moral, conocimiento básico de inglés y educación cívica, salvo que califique para alguna excepción.

Se puede presentar la solicitud un poco antes

En algunos casos, USCIS permite presentar el Formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir el período requerido de residencia continua. Esto aplica tanto para quienes buscan naturalizarse bajo la regla general de cinco años como para quienes califican bajo la regla de tres años por matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Eso no significa que la persona ya sea elegible automáticamente. USCIS revisará si cumple con todos los requisitos al momento correspondiente.

Militares y veteranos pueden tener reglas especiales

Los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también pueden acceder a caminos acelerados hacia la ciudadanía. Durante tiempos de paz, una persona que haya servido honorablemente en las Fuerzas Armadas por al menos un año puede calificar para naturalización bajo reglas especiales, siempre que cumpla los requisitos aplicables.

Durante períodos designados de “hostilidades”, la ley permite que ciertos militares soliciten la ciudadanía con requisitos aún más flexibles.

Qué no cambia aunque vivas en California, Florida o Texas

Vivir en California, Florida, Texas o cualquier otro estado no cambia los requisitos federales para pedir la ciudadanía. La naturalización es un trámite nacional administrado por USCIS. Lo que sí puede variar es la oficina local que procesa el caso, los tiempos de espera y la disponibilidad de citas o ceremonias.

Por eso, antes de iniciar el trámite, conviene revisar la elegibilidad en el sitio oficial de USCIS y asegurarse de no tener problemas de viajes prolongados fuera del país, antecedentes migratorios o situaciones legales pendientes.

Cuándo conviene consultar a un abogado

Solicitar la ciudadanía puede parecer un trámite simple, pero no siempre lo es. Una persona debería buscar asesoría legal si tuvo arrestos, viajes largos fuera de Estados Unidos, problemas con impuestos, manutención infantil, antecedentes migratorios complicados o dudas sobre su matrimonio.

Para muchos residentes permanentes, la ciudadanía representa el paso final de un proceso migratorio largo. Pero aplicar antes de tiempo o sin cumplir todos los requisitos puede terminar en una negación y generar problemas adicionales.

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