CDC restringe entrada a EE.UU. de titulares de Green Card por alerta sanitaria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron sus facultades para restringir el ingreso a territorio estadounidense de personas consideradas un riesgo sanitario, incluyendo ahora a residentes permanentes legales o titulares de Green Card que hayan estado recientemente en países afectados por el actual brote de ébola en África.

La nueva disposición, publicada como una norma provisional de emergencia, establece que quienes hayan viajado en los últimos 21 días a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur podrían ser impedidos de ingresar temporalmente a Estados Unidos hasta mediados de junio.

Politico informó que la decisión forma parte de una expansión de las restricciones sanitarias ya aplicadas a viajeros extranjeros por el brote de la cepa Bundibugyo del ébola, considerada una de las variantes más complejas debido a que no existe una vacuna ni tratamiento aprobado específicamente para combatirla.

Los CDC amplían restricciones por “salud pública”

Aunque la medida no implica una prohibición permanente, sí otorga a los CDC mayor discrecionalidad para negar el ingreso incluso a residentes legales de Estados Unidos bajo argumentos de salud pública.

“La norma no prohíbe de forma permanente el regreso a Estados Unidos a los residentes permanentes legales”, explicó la agencia en un comunicado oficial. “Otorga a los CDC la facultad discrecional de restringir la entrada cuando sea necesario y permitido por la ley”.

Un funcionario de la administración estadounidense, citado de forma anónima por Politico, reconoció que la implementación de la norma podría generar “caos y confusión” en aeropuertos y puntos migratorios.

Actualmente, ciudadanos estadounidenses que regresen de las zonas afectadas deben ingresar obligatoriamente a través del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, donde se mantienen protocolos reforzados de revisión médica y control epidemiológico.

Preocupa expansión del brote de ébola

De acuerdo con los CDC, el brote activo ya suma más de 700 casos sospechosos y al menos 150 muertes probables, principalmente en territorio congoleño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió además que el virus pudo haberse propagado durante meses antes de ser detectado oficialmente, debido a que inicialmente no se realizaban pruebas específicas para identificar la cepa Bundibugyo.

Las nuevas restricciones representan una de las respuestas más severas adoptadas por Estados Unidos frente a un brote de ébola desde la crisis sanitaria registrada entre 2014 y 2016 en África occidental, emergencia que dejó más de 11 mil muertos y que afecta directamente a aquellos con Green Card que desean regresar a casa.

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