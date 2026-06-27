Las mejores ofertas de comida para el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio

Los Estados Unidos están por celebrar un cuarto de siglo de existencia como nación independiente. 250 años no es cualquier “edad” y los estadounidenses lo saben. Si quieres pasar un 4 de julio inolvidable, podrías aprovechar las promociones que habrá en restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida. Te detallamos las mejores ofertas de comida que encontramos.

La conmemoración de la firma de la Declaración de Independencia de 1776 es un acontecimiento que muchas marcas no quieren dejar pasar. El nacionalismo estadounidense está en su máximo esplendor y, además de menús temáticos en cientos de establecimientos, hay varias promociones que toman el cumpleaños de los Estados Unidos como su precio simbólico.

De acuerdo con la firma de investigación de mercados Circana, el 91% de los consumidores estadounidenses tiene mayor disposición a visitar un restaurante cuando ofrece productos nuevos o de edición limitada. Asimismo, el 52% reconoce haber elegido un establecimiento únicamente para probar una promoción temporal.

El patriotismo no es solo una emoción, es una oportunidad. Las empresas lo tienen claro: mientras ellos ofrecen alguna oferta especial, tú celebras y conoces algo nuevo. Aquí algunas ideas para festejar en familia o con amigos.

Sonic

Sonic preparó una de las promociones más llamativas para esta celebración. Hasta el 12 de julio estará disponible su menú de edición limitada America $2.50 dólares, que incluye un granizado Red, White & Blue y vasos conmemorativos del 250 aniversario con la compra de bebidas durante el verano.

Además, únicamente el 4 de julio, la cadena venderá sus populares Corn Dogs por 99 centavos.

Burger King

Burger King ofrecerá a los miembros de Royal Perks un Whopper Jr. por $2.50 dólares exclusivamente el 4 de julio mediante su aplicación o sitio web. La cadena también venderá una tarta de galleta Firecracker por tiempo limitado.

Krispy Kreme

Por su parte, Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed a quienes visiten sus tiendas vestidos con los colores patrióticos. La promoción será válida el 4 de julio y estará limitada a una pieza por persona.

Entre el 2 y el 5 de julio, los clientes también podrán comprar una docena de donas Original Glazed por solo $2.50 dólares al adquirir otra docena o una caja de 16 minis a precio regular utilizando las condiciones establecidas por la empresa.

La cadena también presentó una colección especial de cuatro donas temáticas:

Dona de EE. UU., rellena de Cookies n’ Kreme y decorada con glaseado rojo y estrellas.

Dona Fuegos Artificiales, con glaseado de vainilla, brillo dorado y decoración de petardo.

Dona Anillo de Libertad, con glaseado blanco, chispas azules y líneas rojas.

Dona glaseado con chocolate y chispas patrióticas.

Más restaurantes con promociones por el 4 de julio

Freddy’s Rewards venderá del 3 al 5 de julio un Mini Red White & Blueberry Concrete y un Hot Dog de carne de res por $2.50 dólares cada uno.

Whataburger realizará un sorteo entre quienes compren un Whatameal con bebida Coca-Cola mediante su aplicación. El premio principal consiste en un viaje de cuatro noches a un Parque Nacional para seis personas. También entregará un año de comida gratis a dos finalistas.

Captain D’s, en colaboración con PepsiCo, sorteará un crucero de siete noches por Alaska para seis personas entre quienes compren una bebida Pepsi y registren su recibo durante el periodo promocional.

Great American Cookies regalará una galleta Stars & Stripes Sprinkle Cookie a militares en servicio activo y veteranos del 1 al 4 de julio en establecimientos participantes.

Fazoli’s obsequiará una pizza completa al comprar cualquier menú familiar utilizando el código promocional FIREWORKS26 entre el 3 y el 7 de julio.

Menús especiales con precio de $17.76 dólares

Varios restaurantes adoptarán un precio simbólico de $17.76 dólares para recordar el año de la independencia estadounidense. Entre ellos destacan Dog Haus, Ford’s Garage, Kona Grill y STK Steakhouse, que ofrecerán paquetes con hamburguesas, papas fritas, bebidas y, en algunos casos, postre.

Revisar términos y condiciones de cada establecimiento, ya que algunas de estas ofertas requieren registrarse en programas de fidelización o a través de códigos promocionales.

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