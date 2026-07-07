Precio del dólar en México hoy, 7 de julio del 2026

La cotización del dólar en México inició la jornada, este martes 7 de julio, con un ligero avance frente al cierre previo, mientras el peso mexicano mantiene un comportamiento estable después de recuperar terreno durante la sesión del lunes.

Durante la apertura de este martes, el dólar estadounidense se cotizó en $17.48 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0.5% respecto al cierre de la sesión anterior, cuando terminó en $17.40 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque el billete verde comenzó la jornada con ganancias, su comportamiento de mayor plazo continúa mostrando una tendencia a la baja. En los últimos siete días acumula una disminución de 0.4%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída de 6.04% frente al peso mexicano.

Por su parte, el peso logró revertir las pérdidas registradas al inicio de la jornada del lunes 6 de julio. Al cierre de las operaciones, la moneda mexicana avanzó 0.41% frente al dólar estadounidense, reflejando una recuperación después de las presiones observadas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial correspondiente al lunes 6 de julio quedó establecido en $17.3874 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones realizadas entre las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario permanece activo durante toda la jornada, el tipo de cambio concluyó alrededor de $17.41 pesos por billete verde.

Otro indicador que continúa mostrando estabilidad es la volatilidad del mercado cambiario. Actualmente se ubica en 5.96%, un nivel inferior a la referencia histórica de 7.56%.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 7 de julio quedó establecido en $17.4342 pesos por dólar. Este valor sirve como referencia oficial para distintos contratos, operaciones financieras y trámites en territorio nacional, y se determina con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.4758 pesos por cada divisa. Este indicador se utiliza cuando una deuda fue pactada originalmente en dólares y debe liquidarse legalmente en México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en las principales instituciones bancarias de México para este martes 7 de julio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.55 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.62 pesos y venta en $17.75 pesos.

Banorte : compra en $16.15 pesos y venta en $17.75 pesos .

: compra en $16.15 pesos y . Banamex: compra en $16.86 pesos y venta en $17.83 pesos.

Scotiabank: compra en $17.10 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al comparar las cotizaciones de este martes, BBVA México y Banorte ofrecen el precio de venta más bajo, una referencia favorable para quienes buscan comprar dólares. En contraste, Scotiabank presenta la mejor cotización de compra al pagar $17.10 pesos por cada billete verde.

En las instituciones bancarias de México y de la frontera norte, el dólar registra un precio promedio de $17.67 pesos a la venta y $16.54 pesos a la compra. Mientras tanto, en las casas de cambio ubicadas en ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, la divisa estadounidense mantiene un promedio de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las empresas dedicadas a las transferencias internacionales de dinero también manejan tipos de cambio propios. Este martes, Western Union cotiza el dólar en $17.83 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram ofrece un tipo de cambio cercano a $17.89 pesos por dólar.

Recuerda que el precio del dólar puede variar ligeramente dependiendo de la sucursal, la región y las condiciones del mercado. Es recomendable revisar el tipo de cambio con el peso antes de realizar cualquier compra internacional o envío de dinero para conseguir la mejor oferta disponible.

Contexto económico del día

Los mercados financieros internacionales iniciaron la jornada con pérdidas, principalmente por la presión sobre el sector tecnológico. Al mismo tiempo, los precios internacionales del petróleo registraron un avance impulsado por el incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

En este contexto, el barril de petróleo Brent se cotiza en $73.48 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza un precio de $70.47 dólares por barril.

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