Seguro Social: ¿Quiénes son elegibles al programa de SSI y cómo pueden presentar la solicitud?

Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores reciben beneficios del Seguro Social destinados tanto a jubilados como a personas aseguradas a programas sociales de la entidad, como el Seguro por Incapacidad (SSDI) o Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

En el caso del programa SSI, según la entidad, está destinado a jubilados menores de 65 años con ingreso de hasta $2,000 mensuales, al igual que adultos de la tercera edad con discapacidad de bajos ingresos o recursos o niños con discapacidad.

En este sentido, los requisitos para poder solicitar una ayuda económica de este programa son:

Ser ciudadano de los Estados Unidos y residir en alguno de los 50 estados del país.

Tener ingresos inferiores a determinados límites financieros: menos de $2,000 dólares en total para individuales, y menos de $3,000 dólares para parejas.

Tienen recursos por debajo de límites financieros.

Tener 65 años o más, ser ciego o tener alguna discapacidad.

En cuanto a los niños, estos deben ser menores de 18 años, vivir en un hogar de bajos ingresos o recursos y tener alguna afección física o mental que limite sus actividades cotidianas.

Para realizar la solicitud, deberá recaudar toda su documentación personal, como ingresos, recursos financieros, historial médico. El proceso puede comenzarse en línea a través de la página web del portal y programar una cita de entrevista con un especialista del SSI para evaluar la documentación.

Una vez sea aprobada la solicitud, los pagos comenzarán a enviarse los primeros días de cada mes con montos que van desde los $900 para personas individuales y $1,800 para las parejas. Para obtener más información, visite el sitio web de la SSA.

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