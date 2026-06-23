Seguro Social: ¿Quiénes son elegibles al programa de SSI y cómo pueden presentar la solicitud?
Este beneficio, que forma parte de los programas sociales de la Seguridad Social, es un ingreso económico complementario
Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores reciben beneficios del Seguro Social destinados tanto a jubilados como a personas aseguradas a programas sociales de la entidad, como el Seguro por Incapacidad (SSDI) o Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).
En el caso del programa SSI, según la entidad, está destinado a jubilados menores de 65 años con ingreso de hasta $2,000 mensuales, al igual que adultos de la tercera edad con discapacidad de bajos ingresos o recursos o niños con discapacidad.
En este sentido, los requisitos para poder solicitar una ayuda económica de este programa son:
- Ser ciudadano de los Estados Unidos y residir en alguno de los 50 estados del país.
- Tener ingresos inferiores a determinados límites financieros: menos de $2,000 dólares en total para individuales, y menos de $3,000 dólares para parejas.
- Tienen recursos por debajo de límites financieros.
- Tener 65 años o más, ser ciego o tener alguna discapacidad.
En cuanto a los niños, estos deben ser menores de 18 años, vivir en un hogar de bajos ingresos o recursos y tener alguna afección física o mental que limite sus actividades cotidianas.
Para realizar la solicitud, deberá recaudar toda su documentación personal, como ingresos, recursos financieros, historial médico. El proceso puede comenzarse en línea a través de la página web del portal y programar una cita de entrevista con un especialista del SSI para evaluar la documentación.
Una vez sea aprobada la solicitud, los pagos comenzarán a enviarse los primeros días de cada mes con montos que van desde los $900 para personas individuales y $1,800 para las parejas. Para obtener más información, visite el sitio web de la SSA.
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