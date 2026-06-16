Salvemos al Seguro Social

A menos que los miembros del Congreso tomen medidas urgentes y decisivas ahora, millones de beneficiarios del programa de pensiones del Seguro Social sufrirán, en un futuro no muy lejano, un recorte del 25 % en sus prestaciones de jubilación.

Como es de dominio público, el principal programa del Gobierno Federal para combatir la pobreza entre las personas mayores, los niños que se quedan sin sus padres a temprana edad, y el programa que extiende prestaciones por discapacidad a los veteranos de las fuerzas armadas es el Seguro Social.

Ya no se puede ignorar la gravedad de los recortes inminentes, pues estas reducciones drásticas reflejan en si el fracaso del Congreso y de presidentes de los Estados Unidos a la hora de tomar medidas al respecto durante los últimos 40 años.

Hace poco, la Comisión de Presupuesto del Senado debatió esta misma cuestión; el senador Lindsey Graham, influyente presidente de dicha comisión, llegó incluso a declarar oficialmente —y cito textualmente—: «Nuestro sistema de seguridad social es el programa más importante para evitar que las personas caigan en la pobreza». Sin embargo, tras analizar nuevamente diversas soluciones posibles, los miembros de la comisión no adoptaron ninguna medida concreta y levantaron la sesión.

Resulta indispensable recalcar la afirmación anterior: la actual crisis que amenaza la solvencia del Seguro Social no es nueva; se viene gestando desde hace más de 40 años. Por ello, es obligación de todas y todos informar a los residentes de esta gran nación sobre esta peligrosa bomba de impacto social, y sus consecuencias catastróficas—para millones de ciudadanos mayores o discapacitados y menores de edad— si no se logra que el Congreso de los Estados Unidos, y el Presidente, actúen antes de que sea demasiado tarde.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, al ritmo actual de agotamiento de los fondos de la Seguridad Social, en un plazo de entre 6 y 6 años y medio resentiremos un recorte general de entre el 20% y el 25% para todos los beneficiarios actuales y futuros.

De acuerdo a expertos dentro y fuera del programa del Seguro Social, una perdida de esta maginitud representara una reducicion promedio para cada beneficiario de $500.00 por mes lo que le significara a cada persona un recorte a su pensión de $6,000.00 por año.

Ademas, de los mas de 70 millones de beneficiarios, 23 millones dependen de forma total para su subsistencia de su pensión mensual del seguro social.

Por eso, la organización comunitaria Centro de Acción Social Autónomo (C.A.S.A. HGT) anuncio esta semana el inicio de una campaña permanente de participación cívica para presionar a los miembros del Congreso a abordar esta cuestión crucial.

Ya no se puede aceptar la política de postergar indefinidamente la solución al problema del Seguro Social, con la esperanza de que algún Congreso futuro encuentre una salida a esta situación por demás en sumo explosiva

Juan José Gutiérrez es el Director de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes. José Vera es un experimentado proveedor de servicios comunitarios relacionados con la Seguridad Social y miembro del Comité de Acción Social Autónoma (CASA-HGT).