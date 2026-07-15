Video atribuido al CJNG declara la guerra a dos bandas rivales en Ciudad de México

Un video difundido este martes en redes sociales y atribuido a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encendió las alertas de las autoridades tras contener amenazas directas contra dos de las principales organizaciones criminales que operan en la capital mexicana: Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. Hasta el momento, las autoridades federales y locales no han confirmado la autenticidad del material ni se han pronunciado oficialmente sobre su contenido.

En la grabación aparecen varios hombres con el rostro cubierto, armados y portando chalecos con las siglas del CJNG. Uno de ellos lee un mensaje en el que asegura que el grupo iniciará una ofensiva contra quienes presuntamente extorsionan y cobran derecho de piso utilizando el nombre de la organización criminal.

El portavoz afirma que las acciones estarán dirigidas contra integrantes de Unión Tepito y del Cártel de Tláhuac, a quienes acusa de hacerse pasar por miembros del CJNG para cometer delitos en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante el mensaje también sostiene que el objetivo es “poner orden”, una narrativa que el grupo ha empleado anteriormente para justificar actos de violencia y disputas territoriales.

En un video que circula en redes sociales, miembros encapuchados y armados que dicen pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) declaran la guerra a la Unión Tepito y al Cartel de Tláhuac para “poner orden” en Ciudad de México y el Estado de México.? pic.twitter.com/ck85MIxZAS — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 14, 2026

Autoridades mantienen silencio mientras crece la preocupación

La difusión del video ocurre en un contexto de constantes disputas entre organizaciones del crimen organizado por el control de actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en distintas zonas de la capital mexicana y municipios conurbados del Estado de México.

Especialistas en seguridad identifican a Unión Tepito como una de las principales estructuras delictivas con presencia en la Ciudad de México, donde se le atribuyen actividades relacionadas con la venta de drogas, extorsión y otros delitos. Por su parte, el Cártel de Tláhuac mantiene influencia principalmente en la zona oriente de la capital y en municipios vecinos del Estado de México.

El CJNG ha recurrido en diversas ocasiones a videos difundidos en redes sociales para enviar amenazas a grupos rivales, autoridades o figuras públicas, una estrategia de propaganda criminal utilizada para proyectar poder e intimidar a sus adversarios. Aunque el contenido del mensaje ha generado preocupación por una posible escalada de violencia en la región, hasta ahora no existe información oficial que confirme que las amenazas se hayan traducido en enfrentamientos relacionados con este pronunciamiento.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas diversas investigaciones sobre las operaciones de estos grupos delictivos y el origen del video. Mientras tanto, expertos advierten que este tipo de mensajes suele formar parte de las disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y de actividades ilícitas, por lo que insisten en la importancia de esperar la información que arrojen las investigaciones antes de confirmar cualquier cambio en la dinámica de seguridad en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

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