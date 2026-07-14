Jalisco realizó un simulacro de seguridad aparentando narcobloqueos como en la muerte de “El Mencho”

Un simulacro de seguridad realizado este lunes en los principales accesos carreteros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, no solo puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, sino que también reavivó el miedo entre habitantes que aún recuerdan la jornada de violencia registrada en febrero pasado.

El ejercicio, coordinado por elementos militares y autoridades estatales de Jalisco, contempló la movilización de más de 600 agentes de diversas corporaciones en siete puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.

El objetivo fue medir los tiempos de reacción y fortalecer la coordinación institucional ante un escenario de bloqueos carreteros y otros eventos de alto impacto, según informó el semanario Proceso.

Sin embargo, para vecinos de colonias cercanas a las zonas intervenidas, la presencia de patrullas, vehículos militares y personal armado generó incertidumbre y recordó los hechos violentos ocurridos meses atrás, luego de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

?LO NUNCA ANTES VISTO EN #JALISCO ?

?600 POLICÍAS REALIZARON UN SIMULACRO DE SEGURIDAD CONTRA #NARCOBLOQUEOS CON NUEVAS ESTRATEGIAS TRAS LOS ACTOS VIOLENTOS DE GRUPOS CRIMINALES.#estados #seguridad #violencia pic.twitter.com/CE2bqbslpA — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) July 14, 2026

“Sí da miedo porque ya lo vivimos”, expresó al sitio La Silla Rota una habitante de San Isidro, una de las zonas donde el despliegue provocó preocupación entre la población.

Vecinos relataron que al observar el movimiento de las fuerzas de seguridad pensaron que se trataba de una emergencia real y no de un ejercicio preventivo.

Aunque las autoridades informaron con anticipación sobre el simulacro y pidieron a la ciudadanía mantener la calma y atender únicamente los canales oficiales, algunas personas señalaron que la experiencia fue suficiente para revivir la ansiedad provocada por los narcobloqueos registrados en febrero.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, este tipo de ejercicios busca evaluar la coordinación entre las distintas corporaciones, identificar áreas de mejora en los protocolos de actuación y preparar una respuesta más eficiente ante posibles contingencias.

Las autoridades compararon esta práctica con los simulacros de protección civil que se realizan ante sismos o incendios, al señalar que la preparación resulta indispensable para enfrentar situaciones de riesgo. También informaron que el ejercicio continuará con nuevas evaluaciones para perfeccionar los tiempos de respuesta.

Pese a ello, el simulacro dejó en evidencia que, además del aspecto operativo, persiste una profunda huella emocional entre la población, para la cual la movilización de fuerzas de seguridad sigue siendo un recordatorio de episodios recientes de violencia.

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