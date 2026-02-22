Ola de violencia sacude a más de 10 estados de México tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, abatido este domingo en un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco, detonó una jornada de violencia que se extendió en más de 10 estados de México, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques a comercios.

Desde las 8:00 de la mañana del 22 de febrero comenzaron a registrarse narcobloqueos en las principales vialidades de Jalisco. En el Área Metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior del estado se contabilizan al menos 21 bloqueos, según reportes oficiales.

Así luce la situación en Puerto Vallarta tras los narcobloqueos.

📹 Especial pic.twitter.com/ap84fu0rzK — REFORMA (@Reforma) February 22, 2026

La reacción criminal incluyó la quema y colocación de vehículos en carreteras para impedir el avance de fuerzas federales y/o ataques a tiendas de conveniencia y farmacias. Los hechos se extendieron a Michoacán y Tamaulipas, así como a Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California, Oaxaca y Guerrero, de acuerdo con reportes de autoridades locales, federales y usuarios en redes sociales registrados por la agencia Reforma.

La Secretaría de Defensa confirmó en un comunicado que en el operativo de seguridad realizado en Tapapa fueron abatidos cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. Otros tres miembros del grupo fueron heridos de gravedad y perdieron la vida en el traslado aéreo hacia Ciudad de México; entre ellos se encontraba “El Mencho”.

#AlMomento🚨 Reportan el estallido de bombas molotov sobre la autopista México-Puebla a la altura del km 76 en dirección a Texmelucan, donde resultaron incendiados una camioneta y un autobús: vía @delreportero pic.twitter.com/V0bNK2eCoD — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) February 22, 2026

Dos integrantes fueron detenidos con vida durante la maniobra, en la que se aseguró armamento de gran calibre, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y vehículos blindados.

En el operativo, que de acuerdo con el comunicado de la Defensa se contó con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, tres militares fueron heridos de gravedad.

Código Rojo y suspensión de servicios

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa derivó en enfrentamientos armados y en la posterior reacción de grupos criminales.

El mandatario ordenó activar el “Código Rojo” para inhibir actos contra la población y anunció la instalación de una Mesa de Seguridad permanente con participación de los tres niveles de gobierno.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Como medida preventiva, la Secretaría de Transporte suspendió el servicio de transporte público en Jalisco hasta nuevo aviso. También se cancelaron corridas en centrales de autobuses, incluida la de Ciudad Guzmán, mientras que en la terminal de Morelia, Michoacán, se suspendieron las salidas.

El Gabinete de Seguridad federal informó que se atienden los bloqueos registrados en algunas zonas de Jalisco y reiteró que la prioridad es la protección de la ciudadanía.

Pánico en el aeropuerto de Guadalajara

En medio de la jornada violenta, se reportó la presencia de personas presuntamente armadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de pasajeros corriendo con maletas hacia el exterior de la terminal aérea tras reportes de detonaciones y enfrentamientos en la carretera a Chapala.

🚨Nos reportan presencia de sujetos armados dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara



Mucha precaución❗️ #GuardiaNocturna pic.twitter.com/C7KcaS7n1c — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) February 22, 2026

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aclaró que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúan con “normalidad” sin afectaciones ni cancelaciones de vuelos.

“La terminal aérea se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales. Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes”, indicó en un comunicado.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal también informó que los pasajeros en el aeropuerto “están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”.

🚨 Comunicado oficial: pic.twitter.com/BQSMaJVHPH — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 22, 2026

Bloqueos e incendios en varios estados

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública reportó bloqueos carreteros en el marco de labores para la captura de objetivos criminales, sin ofrecer mayores detalles.

En Guanajuato, autoridades confirmaron la quema de farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado. En Tamaulipas se reportaron bloqueos con vehículos incendiados en diversas carreteras.

Bajo el mando de "El Mencho", el CJNG transformó el mapa del narcotráfico global, extendiendo sus operaciones a más de 20 países y dominando rutas estratégicas para el tráfico de metanfetamina y fentanilo. https://t.co/lMYN8D6kbl pic.twitter.com/6gda7xgHLb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026

Medios locales también informaron de incendios en avenidas y negocios en Colima, Nayarit y Aguascalientes, aunque algunos casos no han sido confirmados oficialmente.

Imágenes difundidas por medios muestran columnas de humo y vehículos en llamas atravesados sobre carreteras en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes.

Llamado a resguardarse

Ante la situación, autoridades estatales y federales exhortaron a la población a permanecer en sus hogares, evitar las zonas donde se registran enfrentamientos y seguir las indicaciones oficiales.

Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT — TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para ciudadanos estadounidenses en Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, recomendando resguardarse, evitar aglomeraciones y mantenerse atentos a la información local.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse hasta nuevo aviso”, reza el documento.

🚨 Incendian sucursal de Costco en Puerto Vallarta, entre Fluvial Vallarta, Jesús Rodríguez Barba y Francisco Villa. Se registra fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Extrema precauciones.#GuardiaNocturna pic.twitter.com/P87TASCBlc — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) February 22, 2026

Sigue leyendo:

–Aumentan homicidios dolosos y feminicidios en México durante primer semestre

–Van 28 cuerpos hallados en narcofosa en Jalisco

–A pesar de video del CJNG, AMLO no declarará la guerra contra el narcotráfico