Ola de violencia sacude a más de 10 estados de México tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG
La muerte de Rubén Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató narcobloqueos, incendios y suspensión del transporte en varios estados
La muerte de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, abatido este domingo en un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco, detonó una jornada de violencia que se extendió en más de 10 estados de México, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques a comercios.
Desde las 8:00 de la mañana del 22 de febrero comenzaron a registrarse narcobloqueos en las principales vialidades de Jalisco. En el Área Metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior del estado se contabilizan al menos 21 bloqueos, según reportes oficiales.
La reacción criminal incluyó la quema y colocación de vehículos en carreteras para impedir el avance de fuerzas federales y/o ataques a tiendas de conveniencia y farmacias. Los hechos se extendieron a Michoacán y Tamaulipas, así como a Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California, Oaxaca y Guerrero, de acuerdo con reportes de autoridades locales, federales y usuarios en redes sociales registrados por la agencia Reforma.
La Secretaría de Defensa confirmó en un comunicado que en el operativo de seguridad realizado en Tapapa fueron abatidos cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. Otros tres miembros del grupo fueron heridos de gravedad y perdieron la vida en el traslado aéreo hacia Ciudad de México; entre ellos se encontraba “El Mencho”.
Dos integrantes fueron detenidos con vida durante la maniobra, en la que se aseguró armamento de gran calibre, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y vehículos blindados.
En el operativo, que de acuerdo con el comunicado de la Defensa se contó con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, tres militares fueron heridos de gravedad.
Código Rojo y suspensión de servicios
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa derivó en enfrentamientos armados y en la posterior reacción de grupos criminales.
El mandatario ordenó activar el “Código Rojo” para inhibir actos contra la población y anunció la instalación de una Mesa de Seguridad permanente con participación de los tres niveles de gobierno.
Como medida preventiva, la Secretaría de Transporte suspendió el servicio de transporte público en Jalisco hasta nuevo aviso. También se cancelaron corridas en centrales de autobuses, incluida la de Ciudad Guzmán, mientras que en la terminal de Morelia, Michoacán, se suspendieron las salidas.
El Gabinete de Seguridad federal informó que se atienden los bloqueos registrados en algunas zonas de Jalisco y reiteró que la prioridad es la protección de la ciudadanía.
Pánico en el aeropuerto de Guadalajara
En medio de la jornada violenta, se reportó la presencia de personas presuntamente armadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de pasajeros corriendo con maletas hacia el exterior de la terminal aérea tras reportes de detonaciones y enfrentamientos en la carretera a Chapala.
Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aclaró que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúan con “normalidad” sin afectaciones ni cancelaciones de vuelos.
“La terminal aérea se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales. Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes”, indicó en un comunicado.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal también informó que los pasajeros en el aeropuerto “están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”.
Bloqueos e incendios en varios estados
En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública reportó bloqueos carreteros en el marco de labores para la captura de objetivos criminales, sin ofrecer mayores detalles.
En Guanajuato, autoridades confirmaron la quema de farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado. En Tamaulipas se reportaron bloqueos con vehículos incendiados en diversas carreteras.
Medios locales también informaron de incendios en avenidas y negocios en Colima, Nayarit y Aguascalientes, aunque algunos casos no han sido confirmados oficialmente.
Imágenes difundidas por medios muestran columnas de humo y vehículos en llamas atravesados sobre carreteras en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes.
Llamado a resguardarse
Ante la situación, autoridades estatales y federales exhortaron a la población a permanecer en sus hogares, evitar las zonas donde se registran enfrentamientos y seguir las indicaciones oficiales.
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para ciudadanos estadounidenses en Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios), áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, recomendando resguardarse, evitar aglomeraciones y mantenerse atentos a la información local.
“Debido a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse hasta nuevo aviso”, reza el documento.
Sigue leyendo:
–Aumentan homicidios dolosos y feminicidios en México durante primer semestre
–Van 28 cuerpos hallados en narcofosa en Jalisco
–A pesar de video del CJNG, AMLO no declarará la guerra contra el narcotráfico