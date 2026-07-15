¡Arde El Chiringuito! Tomás Roncero encendió la polémica: “Si gana Argentina, gana el mal”

El periodista español Tomás Roncero lanzó una durísima declaración en la antesala de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, provocando la furiosa respuesta de sus colegas argentinos.

La pasión con la que se vive el fútbol en el Mundial 2026 permite toda clase de excesos. El más reciente lo protagonizó el afamado periodista español Tomás Roncero, quien en vísperas de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, aseguró que deben ganar los ingleses porque, de lo contrario, “ganará el mal”.

, Roncero lanzó esta contundente declaración que encendió la polémica de inmediato, especialmente ante los periodistas argentinos presentes en el panel de discusión..

“Voy con Inglaterra porque quiero que gane el bien; si gana Argentina, ganaría el mal”, soltó Roncero con total naturalidad. El panelista justificó su postura argumentando que los “Messi boys” se han visto envueltos en varios hechos polémicos a lo largo de la actual justa mundialista.

La reacción en el panel y la división de opiniones

Ante el ataque, el conductor del programa, Josep Pedrerol, salió en defensa de la albiceleste señalando que muchas veces se cae en un terreno injustamente negativo en contra de todo lo que represente el sentimiento argentino.

Por su parte, otros panelistas matizaron su postura antiargentina desde la vereda futbolística. Paco García Caridad afirmó: “Voy con Inglaterra porque me gusta que ganen los jugadores del Real Madrid”. En tanto, Roberto Morales, quien suele mostrar afinidad con los sudamericanos, sorprendió al bajarse del barco: “Siempre Argentina fue mi segunda selección, pero no me está gustando este Mundial, por lo que voy con Inglaterra”.

La furiosa respuesta argentina

La contraofensiva no tardó en llegar. El periodista argentino Matías Palacios cruzó con dureza a sus compañeros de mesa: “No me sorprende que, justamente, todos los que están a tu derecha estén a favor de Inglaterra. No me gusta que Roncero diga que nosotros representamos el mal; me parece una exageración absoluta, pero no me sorprende de ninguno de ellos. Siempre ha sido esa la situación de no estar a gusto con lo argentino”.

Totalmente de acuerdo con el tío Roncero, “voy con el BIEN: Inglaterra” https://t.co/mDNHgAYq0t — Gustavo C. (@Guxccc) July 14, 2026

Para equilibrar la balanza, Marçal Lorente fue tajante a favor del astro rosarino: “Evidentemente, voy con Leo Messi, el dios del fútbol, la creatividad, el espectáculo y Argentina”. Una postura compartida por otros dos integrantes del programa, quienes cerraron el debate al grito de: “¡Con Messi a muerte!”.

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