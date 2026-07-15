Pete Buttigieg denuncia que existe un “carnaval de corrupción” en Washington

Pete Buttigieg, exsecretario de transporte durante la presidencia de Joe Biden y quien se perfila como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata afirmó que existe un “carnaval de corrupción” en el actual gobierno.

El político quien, de acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo a finales de mayo por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling es el que cuenta con el mayor respaldo entre los ciudadanos demócratas, arremetió en contra de la administración encabezada por el mandatario Donald Trump, pues bajo su óptica pretende sepultar el denominado “sueño americano”.

“Ahora mismo, lo que está en juego es nada menos que el sueño americano. Está en peligro. Si hubieras nacido el mismo año que mi madre, al final de la Segunda Guerra Mundial, habrías tenido 90% de probabilidades de salir adelante y vivir mejor de lo que te tocó vivir. Si hubieras nacido cuando yo nací, a principios de los 80, sería como lanzar una moneda al aire, 50% de probabilidades, y además iríamos en la dirección equivocada”, señaló durante un mitin llevado a cabo recientemente en Iowa.

Buttigieg exhortó a los estadounidense a no cerrar los ojos dejando que la corrupción marque los temas de la agenda presidencial, pues de eso depende el destino de la actual y las próximas generaciones.

“¿Qué será de ustedes y de mis hijos? Eso depende de nosotros. Y comienza por reconocer que nuestra economía es injusta porque nuestra política es injusta. Se puede apreciar en el carnaval de corrupción que es Washington, D.C., hoy en día”, expresó.

Así lucía Donald Trump hace unos días cuando presumió la versión final del avión que le obsequió la familia real Qatarí. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP) Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP

Para demostrar lo que sucede con el gobierno desde hace año y medio tras el retorno de Trump a la Casa Blanca, el exsecretario de transporte citó al avión obsequiado por la familia real qatarí, el cual ha comenzado a utilizar el jefe de la nación durante algunos viajes de trabajo donde no para de recibir más costos obsequios.

“El dinero opaco de las corporaciones fluye hacia las campañas electorales por doquier. Los congresistas negocian acciones mientras emiten votos que influyen en los mercados. El líder del mundo libre viaja en un avión jumbo de segunda mano procedente de un país extranjero mientras gana mil millones de dólares con acuerdos de criptomonedas respaldados por líderes extranjeros”, enfatizó.

Ante los severos comentarios del exfuncionario demócrata, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, lo tachó de ser corresponsable de haber sumido a la nación en una crisis heredada por Biden a Trump.

“Es un don nadie sin talento que, junto con el somnoliento Joe Biden, destruyó el sueño americano durante sus desastrosos cuatro años en el cargo”, enfatizó.

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