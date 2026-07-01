Opositores de Donald Trump le reprochan enriquecerse con criptomonedas aprovechándose de su cargo

Varios miembros del Partido Demócrata arremetieron en contra del presidente Donald Trump después de que se dieron a conocer las ganancias generadas para su compañía a través de operaciones ligadas a criptomonedas, pues le recriminan estarse aprovechándose de su posición como presidente de la nación.

En su declaración financiera anual publicada recientemente, se dio a conocer que el republicano de 80 años obtuvo ingresos cercanos a $594 millones de dólares provenientes de World Liberty Financial, compañía de criptomonedas puesta en operación por sus hijos hace casi dos años.

A esa fortuna se suman otros $635 millones de dólares derivados de $TRUMP, criptomoneda creada por el propio mandatario.

A partir de esta enorme suma de dinero, el patrimonio del presidente se fortaleció a pesar de estar desligado de sus negocios como lo marca la ley.

“No me involucro en mis asuntos personales, tenemos fondos que administran mi dinero. Invierten mi dinero. No hablo con ellos. Ni siquiera les dirijo la palabra. Tengo muchas cuentas cerradas, no sé cómo se llaman; depositas su dinero y listo. No hablo con ellos. Son grandes instituciones y ellos lo controlan todo”, señaló Donald Trump en la Casa Blanca al ser cuestionado por los representantes de los medios informativos sobre el incremento de su fortuna.

Sin embargo, los demócratas consideran que Trump ha logrado sacarle provecho al estar al frente del gobierno anteponiendo sus intereses personales para hacerse más rico.

Algunos demócratas sostienen que, en algún momento, Donald Trump será llamado ante la justicia para responder por el incremento de su patrimonio durante su primer año de gobierno. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Jason Crow, representante por Colorado, además de cuestionar las ganancias del político conservador, retomó el tema del lujoso avión obsequiado por la familia real qatarí.

“Trump ganó más de mil millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas mientras estaba en el cargo. Hoy realiza su primer vuelo en el avión que le obsequió ilegalmente un gobierno extranjero por valor de 400 millones de dólares. Esta estafa y corrupción son escandalosas. Se exigirán responsabilidades”, escribió.

En otra publicación, siguiendo la misma línea crítica, Adam Schiff, senador por California, expuso que Trump ha ganado más dinero en el primer año de su segunda gestión que todo lo acumulado en su trayectoria como empresario.

“Mientras tanto, la mayoría de los estadounidenses trabajaron arduamente para apenas llegar a fin de mes. Este es el precio de la corrupción”, enfatizó.

Por su parte, Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, anticipó que se impulsa un recurso en el Senado dirigido a evitar que la familia Trump continue aprovechándose del vacío legal girando alrededor de las criptodivisas.

“La legislación sobre criptomonedas que se dirige al pleno del Senado debe impedir que el presidente y su familia sigan lucrándose con las criptomonedas”, señaló en redes sociales.

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