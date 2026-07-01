Trump reporta ganancias por más de $1,000 millones gracias a sus negocios de criptomonedas

La más reciente declaración financiera del presidente Donald Trump confirma el creciente peso de las criptomonedas en su fortuna. De acuerdo con CBS News, el mandatario obtuvo ingresos superiores a $1,000 millones durante el último año gracias a distintos proyectos vinculados con los activos digitales, superando ampliamente las ganancias de varios de sus tradicionales negocios inmobiliarios.

El documento detalla que gran parte de esos recursos provienen de la meme coin $TRUMP y de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas impulsada por Trump junto con integrantes de su familia.

Las criptomonedas se convierten en uno de los principales negocios de Trump

Según la declaración, el presidente recibió $635 millones en regalías relacionadas con $TRUMP, el token que lanzó apenas tres días antes de asumir su segundo mandato.

Además, reportó ingresos superiores a $500 millones por la venta de tokens de World Liberty Financial, alrededor de $65 millones por la venta de acciones de la empresa y cerca de $196 millones derivados de operaciones de Stablecoin Holdco LLC.

Al ser cuestionado sobre un posible conflicto de interés, Trump aseguró que no participa directamente en la administración de su patrimonio.

“Contamos con fondos que administran bien mi dinero”, declaró el presidente a periodistas.

Respecto a las críticas por beneficiarse económicamente mientras ocupa la presidencia, respondió: “La bolsa está subiendo… Así que todos nos estamos beneficiando”.

También reportó ingresos por hoteles, libros y acuerdos judiciales

Aunque el negocio de las criptomonedas dominó su declaración financiera, Trump también informó ingresos por $122 millones provenientes de su club de golf en Doral, Florida, alrededor de $77 millones de Mar-a-Lago y más de $30 millones de varios de sus complejos de golf en Florida, Nueva Jersey y Escocia.

El reporte también incluye regalías por productos con la marca Trump, como relojes, zapatillas, guitarras, fragancias y libros, entre ellos “Save America” y “The Art of the Deal”.

Asimismo, aparecen ingresos relacionados con Melania Trump, quien obtuvo más de $10.7 millones por un acuerdo de licencia vinculado a la película Melania, además de cerca de $6 millones por la venta de NFT y otros artículos coleccionables.

La declaración también enumera varios acuerdos extrajudiciales alcanzados por Trump con empresas tecnológicas y de medios, además de las deudas derivadas de distintos procesos judiciales, entre ellos los casos de E. Jean Carroll y el fraude civil impulsado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Sigue leyendo: