Negocio cripto de Trump podría operar como banco con aval del gobierno federal

La empresa de criptomonedas vinculada a la familia del presidente Donald Trump podría recibir próximamente una licencia bancaria federal que le permitiría operar con privilegios similares a los de una institución financiera regulada, una medida que ha despertado fuertes críticas entre expertos en ética gubernamental y legisladores demócratas.

De acuerdo con información publicada por ProPublica, World Liberty Financial, firma cofundada por Trump y sus hijos Donald Jr., Eric y Barron Trump, solicitó en enero una licencia bancaria fiduciaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). Fuentes cercanas al organismo consideran altamente probable que la autorización sea aprobada.

¿Qué ganaría la empresa de Trump?

La licencia permitiría a World Liberty Financial ampliar significativamente sus operaciones dentro del mercado de las criptomonedas. Entre otros beneficios, podría emitir directamente su stablecoin USD1 en todo Estados Unidos y procesar pagos sin depender de intermediarios financieros externos.

Además, la autorización federal permitiría a la compañía operar bajo una supervisión nacional, evitando parte de la regulación estatal que actualmente enfrentan muchas empresas del sector.

Según expertos citados por la misma organización, esta aprobación podría aumentar la credibilidad de la empresa y fortalecer su posición en una industria donde la confianza regulatoria resulta clave para atraer inversionistas y grandes clientes corporativos.

Surgen críticas por posibles conflictos de interés

La posibilidad de que una empresa vinculada a la familia presidencial reciba una licencia otorgada por funcionarios designados por el propio Trump ha generado preocupación entre grupos de vigilancia y especialistas en transparencia.

“Por primera vez en la historia, un presidente está presionando a un regulador bancario para que otorgue a su empresa privada el respaldo implícito del gobierno federal”, afirmó Corey Frayer, director de protección al inversionista de la Federación de Consumidores de América.

La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones. David Wachsman, portavoz de World Liberty Financial, aseguró que no existe ningún conflicto de interés y sostuvo que Trump no participa actualmente en las operaciones de la compañía.

Una empresa cada vez más rentable

Fundada en 2024, World Liberty Financial se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la familia Trump. Según documentos financieros citados por ProPublica, el mandatario reportó ganancias por al menos $57 millones relacionadas con la empresa, aunque analistas estiman que esa cifra podría haber aumentado considerablemente durante el último año.

Mientras la OCC se prepara para tomar una decisión, el caso se ha convertido en un nuevo foco de debate sobre la relación entre los negocios privados del presidente y las instituciones federales encargadas de regularlos.

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