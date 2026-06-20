Irán pasa factura a Trump: 65% de los estadounidenses desaprueba su gestión, encuesta AP-NORC

Una nueva encuesta de Associated Press (AP) y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos muestra que la mayoría de los estadounidenses mantiene una opinión negativa sobre la forma en que el presidente Donald Trump ha manejado la crisis con Irán, incluso después del reciente acuerdo anunciado entre ambos países para reducir las tensiones.

El estudio refleja que el conflicto sigue siendo un tema políticamente sensible para la Casa Blanca. Aunque Trump anunció avances diplomáticos y una reducción de las tensiones en Medio Oriente, gran parte de la población continúa viendo con escepticismo su estrategia, especialmente después de meses de enfrentamientos militares y amenazas mutuas.

La mayoría desaprueba la gestión de Trump frente a Irán

Según la encuesta AP-NORC, realizada entre el 11 y el 17 de junio a 3,040 adultos estadounidenses, el 65% de los encuestados desaprueba la manera en que Trump ha manejado los asuntos relacionados con Irán.

La desaprobación es particularmente alta entre demócratas e independientes, mientras que los republicanos siguen siendo el grupo que más respalda al mandatario. Aun así, algunos votantes conservadores expresaron dudas sobre el acuerdo alcanzado esta semana.

David Farrington, un votante independiente de Texas con inclinaciones republicanas, cuestionó los beneficios obtenidos por Estados Unidos.

“Cualquier acuerdo sobre el estrecho difícilmente podría considerarse una concesión reconocible por parte de Irán”, declaró al ser consultado por AP.

La encuesta también encontró que apenas un tercio de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump respecto a Irán, una cifra prácticamente sin cambios frente a los resultados obtenidos en mayo.

Crece el cansancio por la guerra

Los resultados muestran además un amplio deseo de poner fin a la intervención militar estadounidense. El 53% de los encuestados considera que la acción militar contra Irán ha ido demasiado lejos.

Donald McBride, un votante independiente de Texas que apoyó a Trump en las elecciones, afirmó sentirse decepcionado porque el presidente no cumplió una de sus principales promesas de campaña.

“Me gustaría que la guerra terminara”, señaló. “Realmente no entiendo por qué seguimos luchando”.

La economía tampoco mejora la percepción presidencial

La encuesta revela que las dificultades para Trump no se limitan a la política exterior. Solo alrededor del 37% aprueba su desempeño general como presidente y apenas un tercio respalda su gestión de la economía, uno de los temas que históricamente ha sido una de sus principales fortalezas políticas.

Incluso entre los republicanos surgieron señales de preocupación. Patricia Bailey, residente de Virginia Occidental y votante de Trump, aseguró que el aumento de precios continúa afectando a las familias estadounidenses.

“Creo que se distrajo tanto con la guerra que olvidó algunas viejas promesas”, comentó.

Los resultados sugieren que, pese al reciente acuerdo con Irán, Trump aún enfrenta importantes desafíos para convencer a los estadounidenses de que su estrategia en política exterior y economía está dando resultados.

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